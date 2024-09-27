貴金屬行情 齊步上揚

市場熱烈期待美國聯準會（Fed）今年底前可能再次大幅降息，加上中國大陸承諾將刺激經濟，帶動國際金價26日盤中再創新高，銀價也躍上2024年高點，其他貴金屬與基本金屬行情同步上漲，銅價觸及10,000美元，為7月來首見。

紐約現貨金價26日盤中上漲1.1%，衝上每英兩2,685.58美元的新天價，超越25日甫創下的紀錄。其他貴金屬行情同步勁揚。銀價躍上2012年來最高，盤中一度大漲2.5%至每英兩32.614美元，使年初迄今漲幅擴大至37%。白金和鈀金同步上漲。

倫敦3個月銅期貨一度走揚2%至每噸10,004.50美元，為7月來首度漲破10,000美元大關，鋅期貨也漲2.5%，鋁期貨揚升1.8%，新加坡鐵礦砂期貨也勁升3.5%至每噸99.90美元。

一名交易商指出，這波漲勢的助力為總經題材與樂觀預期，雖然短期可能拉回盤整，但長期來看仍將繼續上攻。