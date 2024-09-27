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傳棄守百元油價目標…沙國計劃增產 國際油價重挫

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
原油示意圖。 路透
原油示意圖。 路透

知情人士透露，全球最大石油出口國沙烏地阿拉伯正準備增產原油、放棄每桶100美元的非正式油價目標，因不想再把原油市占讓給其他國家，加上利比亞原油供應可能恢復，拖累國際油價26日盤中暴跌逾3%。

布蘭特原油11月期貨一度重挫3.7%至每桶70.72美元，跌破71美元價位，西德州中級原油期貨則跌破68美元，盤中下挫3.6%，報每桶67.16美元。

沙國和石油輸出國組織（OPEC）其他七個成員國原定10月起，逐步取消長期實施的減產措施，但後來決定延後兩個月執行。

英國金融時報（FT）報導，沙國官員現在致力於按計畫在原定的12月1日增產，即便這會導致油價長期低迷，象徵沙國思維的重大轉變。沙國2022年11月來率領OPEC+屢次減產，自行承擔大部分的減產額度，以維持高油價。沙國未回應FT的置評請求。

國際貨幣基金（IMF）估算，沙國需要每桶100美元的油價才能夠平衡預算，尤其沙國王儲賓沙爾曼正為一系列經濟改革計畫尋求資金來源。但知情人士說，沙國已決定不再把原油市占讓給其他國家，且認為擁有足夠的替代資金選項，度過低油價時期，例如動用外匯存底或發行公債。沙國備感挫折的一大關鍵，是伊拉克和哈薩克等OPEC成員國一直忽略減產承諾，產量超過各自配額。

沙國目前每日產量為890萬桶，是2011年以來最低，根據增產計畫，12月起將逐月增產，到2025年12月時，每日總產量將增加100萬桶。同時，利比亞各派系已達成協議，為部分恢復生產鋪路。

OPEC 國際油價

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