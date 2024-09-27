波音罷工 耽誤客機交貨

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電

美國飛機製造商波音（Boeing）西雅圖地區工廠的罷工事件進入第13天，癱瘓生產作業，可能耽誤亞洲航空業者737 Max客機訂單的交機時程。

彭博資訊報導，航空數據分析機構Cirium的資料顯示，波音預定須在2030年前交付981架737 Max客機給亞洲航空業者，占同期全球訂單總數的比率將近三分之一，以須交付給印度航空（Air India）和印尼獅子航空（Lion Air）的飛機最多。

然而，波音與代表3.3萬名員工的國際機械師與航空太空工人協會（IAMAW）談判陷入僵局，外界也日益擔憂波音客機生產線的可靠度。

大韓航空（Korean Air）、越捷航空（VietJet Air）和日本航空（JAL）表示，最近若非苦於波音罷工所造成的交機延遲之苦，就是預期客機將會延後交機，或擔心交機時程出現差錯。新加坡航空（Singapore Airlines）等其他業者也說，正與在波音商討工廠停工情況下的交機期程。

在新冠疫情過後，全球航空供應鏈迄今仍然碎裂。亞洲航空業者一直難以取得足夠的客機，以因應當下需求。波音的罷工事件只會使態勢惡化，威脅帶動全球航空交通成長的亞洲運能。而且，若飛機座位不足，機票通常就會漲價。

新加坡航空 波音 罷工

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