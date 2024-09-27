SpaceX 投資越南150億美元

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

越南政府表示，億萬富豪馬斯克執掌的太空業者SpaceX，正為旗下星鏈（Starlink）衛星聯網服務，提出近期投資越南150億美元的計畫。此舉將有助化解SpaceX在越南推出星鏈服務的僵局。越南共產黨總書記暨國家主席蘇林正在美國參加聯合國大會，並和SpaceX資深副總裁休斯（Tim Hughes）會面。

根據越南政府發布的新聞稿，蘇林告訴SpaceX子公司Starlink，越南將居中和國內合作夥伴協調，以利完成投資程序，「越南政府正在考慮SpaceX的（投資）提案」，並敦促SpaceX快速完成準備作業。

不過，越南政府並未釐清SpaceX的投資地點，也未提到投資時間。越南政府去年曾表示，SpaceX有意向越南提供低地球軌道衛星服務，但路透引述知情人士報導，關於星鏈和其他通訊服務的溝通協商已在去年底停擺，之後才又恢復。

越南已為臉書和Google等美國網路業者提供龐大用戶基礎，但其設備日益老舊，可能使海底電腦等重要基建的運作中斷。而且越南廣袤多山，提高網路服務穩定性的風險，在南海等地區巡邏也仰賴衛星通訊。

SpaceX 星鏈 越南

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