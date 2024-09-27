H&M上季業績 不如預期

受原物料成本高漲與市場競爭加劇影響，瑞典快時尚巨頭H&M上季業績不如市場預期，且全年獲利無法達標，拖累股價26日盤中重挫逾4%。

H&M在止於8月31日的年度第3季（上季）營業利益年比銳減26%至35億瑞典克朗（3.5億美元），營收年減3.1%至590億瑞典克朗，營業利益率為5.9%，全都不及市場預期。

H&M執行長埃爾韋爾（Daniel Ervér）表示，外部因素對營收與採購成本的衝擊超乎先前預估，預期今年營業利益率將無法達到設定的10%目標。他提到生活成本居高不下對消費者的影響。

H&M也說，市場對主打歌手酷娃恰莉（Charli XCX）的大型行銷活動，反應良好，以瑞典克朗計價的9月銷售可望躍增11%，但低於德意志銀行分析師團隊預期的12%。H&M也表示，將在9月26日–11月26日實施規模10億克朗的庫藏股。

目前H&M仍以亞洲為主要供貨來源，正緊盯紅海情勢與全球貨運市場的發展，以儘可能降低對取得產品能力的衝擊。

H&M持續為獲利能力所苦，近幾年更遭逢Shein、Temu等中國大陸對手的低價競爭，加重H&M的壓力。今年初接任執行長的埃爾韋爾已調整策略，目標是改善服飾產品以及店面的外觀與感受、並加強行銷以吸引對價格敏感的消費者，因此放棄全年的獲利目標不啻為一大打擊。

H&M的2010年營業利益率超過20%，2022年降到3.2%的谷底後回升，今年頭三季營業利益率為7.4%。投資人抨擊，H&M在新冠疫情爆發前仰賴開設新門市衝高銷售，卻忽略了獲利能力下降。H&M近幾年已大量關閉門市，上月也宣布關閉線上時尚品牌Afound。