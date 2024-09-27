籌資65億美元 OpenAI推動轉型營利公司

知情人士透露，美國人工智慧（AI）大咖OpenAI正在推動計畫，要轉型為營利公司，且在首度討論授予執行長奧特曼7%股權。同時，曾暫代執行長的科技長穆拉蒂（Mira Murati）、以及其他兩位高階主管都宣布將離開，加入最近的高管離職潮。

綜合彭博資訊、路透、英國金融時報（WSJ）及華爾街日報（WSJ）報導，OpenAI正考慮成為一家公益企業，也就是以造福社會為導向的營利公司，目前還在討論中，轉型時程也還沒定案。

OpenAI成立於2015年，為非營利研究組織，宗旨是構建安全且造福人類的AI，為了支應AI模型開發支出，2019年成立營利子公司OpenAI LP。OpenAI在2022年推出ChatGPT後一炮而紅，吸引微軟等大量外部投資。這種少見的結構也讓該公司在去年11月上演拉下奧特曼的「連續劇」，最終在金主與員工的施壓下，奧特曼回歸，並引進新的董事會成員，推行一連串改革。

奧特曼也正與董事會初步討論，將首度取得營利公司的股權。OpenAI正在籌資65億美元，估值將上看1,500億美元，籌資協議的條款之一就是可能在未來兩年內成為全營利實體，否則投資人能要回資金。OpenAI表示，依然專注打造造福人類的AI，正與董事會合作，確保能以最佳狀態完成使命。

另一方面，穆拉蒂25日表示，必須做出離開OpenAI的「艱難決定」，以「騰出時間和空間做自己的探索」。奧特曼回覆表示，穆拉蒂表達「由衷謝意」。

知情人士說，穆拉蒂還沒決定離職日期，正與領導階層討論交接時程。不少員工對穆拉蒂離職感到震驚，因為她是奧特曼的左右手，負責多數日常管理工作，也主導發表主要產品，包括ChatGPT聊天機器人、DALL-E圖像生成軟體等。

研究長麥格魯（Bob McGrew）和研究副總裁索夫（Barret Zoph）也宣布將離開。奧特曼已任命陳信翰（Mark Chen）為新任研究副總裁、艾齊亞姆（Josh Achiam）為新任任務指派主管。

OpenAI高層主管近來陸續離開，包括共同創辦人舒曼（John Schulman）和蘇茲克維（Ilya Sutskever）。舒曼加入競爭對手Anthropic，蘇茲克維創立了自己的公司，另一位共同創辦人布洛克曼（Greg Brockman）8月宣布將休假至年底，現在11位創始元老僅剩兩人留任，即奧特曼和札倫巴（Wojciech Zaremba）。