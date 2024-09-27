美初領失業救濟金人數下滑

美國上周初領失業救濟金人數意外降至四個月最少，反映企業裁員活動低迷，有助緩解對勞動市場健全度的疑慮。不過，8月耐久財訂單零成長，反映企業在總統大選前先放慢投資與支出。

勞工部26日公布，在21日止的當周，初領失業救濟金人數為21.8萬人，比前一周減少4,000人，為四個月來最低，也少於市場預測的22.3萬人。平緩數據波動的四周移動均值降至22萬4,750人，為6月來最少。在14日止的當周內，連續請領失業救濟金人數則增加至183萬人。

另據美國經濟分析局，第2季國內生產毛額（GDP）成長率最終值為3%，與修正值相同，但經濟學家預期的，第1季成長率也上調0.2個百分點至1.6%。

而且，美國去年GDP成長率上修到2.9%，高於原估的2.5%，前年成長率也大幅上調0.6個百分點至2.5%，主要受惠於企業投資與消費者支出比原先預期還強勁，反映在經濟所展現的韌性。

另一方面，美國8月耐久財訂單陷入停滯，代表飛機和軍用硬體之外設備投資的核心資本財訂單，小幅增加0.2%，顯示11月大選的不確定性，正促使企業延後投資。

亞特蘭大聯準銀行、里奇蒙聯準銀行及杜克大學Fuqua商學院25日公布的金融專業人士財務長調查顯示，約30%企業因為大選結果的不確定性，已延後、縮減或取消投資計畫，比率高於上季調查的28%。