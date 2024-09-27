自民黨選舉牽動日圓
日圓兌美元26日盤中劇烈震盪，先貶值0.3%、又強升0.4%，變數在於27日登場的日本執政黨自民黨黨魁選舉，對日本銀行（央行）升息前景的影響。
日圓兌美元26日一度貶值0.3%至145.20日圓，為9月4日來最低價位，隨後又翻紅，升值0.3%，稍後升幅又收斂，在平盤附近遊走，報144.76日圓。同時，日本銀行（央行）總裁植田和男已重申，央行並不急於升息。
儘管聯準會（Fed）上周降息2碼（0.5個百分點），主席鮑爾讓投資人對進一步寬鬆的步調和幅度並無把握。交易員正在也提防自民黨黨魁選舉可能對日圓的影響，考量候選人不同的貨幣政策立場，特別是經濟安全大臣高市早苗對日銀的立場。高市本周表示，「現在還提高利率很愚蠢」。
交易員指出，自民黨選舉是一個風險事件，取決於哪位候選人勝出、市場對日銀升息的反映程度，日圓可能朝任一方向大幅波動。
日圓本季來已升值11%，但市場如今質疑美日利差還能縮小多少。日本仍面臨強勁的資金外流、貿易逆差和呈現負值的實質利率，這些都對日圓造成壓力。
瑞穗證券策略師說：「美元/日圓可能會繼續波動，市場對11月下次Fed會議利率降息幅度的預期，將隨著美國經濟指標的強弱而變化。」
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