日韓反傾銷大刀揮向陸鋼 史提格里茲：全球貿易新關係浮現

經濟日報／ 編譯任中原黃淑玲／綜合外電
中國大陸今年1-8月鋼鐵產量已比去年同期減少逾10%，但由於國內需求減緩，同期鋼材出口增加近7%。 （路透）
中國大陸今年1-8月鋼鐵產量已比去年同期減少逾10%，但由於國內需求減緩，同期鋼材出口增加近7%。 （路透）

在中國大陸廉價鋼材大量出口引發多國憂慮之際，日本與南韓分別宣布，將對進口的中國大陸鋼材展開反傾銷行動，可能招致中國大陸的報復。2001年諾貝爾經濟學獎得主史提格里茲（Joseph Stiglitz）則說，美國和中國大陸日益緊張的關係，正開始顛覆全球貿易流動，從亞洲到拉丁美洲都正在出現新的貿易關係。

日本經濟產業省26日表示，將擴大對進口中國鋼鐵課徵反傾稅的範圍，擴大到涵蓋經由第三國輸往日本的鋼材。經產省正考慮在本月底各部門提出新年度關稅版本之前，先與財務省接觸；若獲准，將針對所有進口管道銷往日本的中國大陸鋼鐵課徵反傾銷稅。

日本製鐵已表示，正聯合其他國內廠商遊說政府，要求對進口的中國大陸營建用金屬採取措施。

南韓產業通商資源部同日指出，在接到DKC鋼鐵公司的抗議後，9月稍早已對進口的中國大陸不銹鋼板展開反傾銷調查，計劃對去年進口的產品進行調查，並可能對這類產品設置新的進口障礙。

接受調查的企業包括思創國際發展公司、STX日本公司、Best Win國際公司及江蘇Daekyung不鏽鋼公司。DKC聲稱，估計這些銷往南韓的中國大陸鋼品，售價比合理價格低6.32%。

中國大陸今年1-8月鋼鐵產量已比去年同期減少逾10%，但由於國內需求減緩，同期鋼材出口增加近7%。

觀察家指出，中國大陸可能針對日、韓的特定企業及產品進行報復。

另一方面，哥倫比亞大學經濟學教授史提格里茲25日表示，美國正因為「中國構成威脅」的看法，對中國大陸「脫險」，因而正在改變二次世界大戰後的全球貿易體系。

他說，隨著美國降低對中國大陸的依賴風險，從亞洲到拉丁美洲，新的貿易關係正在湧現，「所有原本在中國的生產業務都將轉移出去」，「我們正處於出現大規模規避行為的第一階段，也就是商品從中國轉移到越南、轉移到墨西哥。這正在改變貨物流動模式」。

史提格里茲表示：「在這個新世界裡，站對邊將非常重要，對新興市場和開發中國家來說，將是一個巨大的機會」，尤其是拉美經濟體等原物料生產國，一些國家有望受惠於「價值鏈向上移動」，在國內生產更多產品。

但史提格里茲也提醒，若美中關係惡化，且華府打壓與中國大陸之間的貿易，將廣泛影響新興市場，「那將是黯淡情境，會非常艱困」。

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