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美東港口罷工倒數 專家憂經濟海嘯

聯合報／ 編譯林聰毅／綜合報導
產業專家說，美國東岸及墨西哥灣沿岸港口的碼頭工人罷工，可能會掀起一場經濟海嘯。圖為紐約及紐澤西港。 （美聯社）
產業專家說，美國東岸及墨西哥灣沿岸港口的碼頭工人罷工，可能會掀起一場經濟海嘯。圖為紐約及紐澤西港。 （美聯社）

隨著勞資合約將在本月底到期，美國東岸和墨西哥灣港口的碼頭工人罷工似已箭在弦上。產業專家警告，除了可能造成每天數億美元的經濟衝擊外，還將對汽車、製藥、醫療保健，以及農產品運輸等產業造成沉重壓力。

國際碼頭工人協會和資方團體美國海事聯盟的現行合約將於卅日到期，外界擔心從緬因州到德州的美國港口將停擺。休士頓大學供應鏈和物流副教授基德指出，「當全美有一半港口可能關閉，對經濟衝擊就是一場海嘯」。

供應鏈分析公司Everstream Analytics推估，美東和墨西哥灣沿岸港口每關閉廿四小時，就會導致貨物需要多七天才能消化。該公司表示，「製藥與醫療保健業仰賴時間敏感的供應鏈，所受影響可能最大，而且可能出現材料短缺，進而擾亂生產或患者安全」。

墨西哥 碼頭 美國

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