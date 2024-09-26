美股早盤上漲逾200點！台積電ADR漲3.2% 美光財測帶旺科技股

美股26日早盤上漲，主因是最新的美國經濟數據提振投資人信心，加上晶片大廠美光的財測亮眼，讓投資人樂觀看待人工智慧（AI）前景。

道瓊工業指數26日早盤上漲221點，或0.5%；標普500指數和那斯達克指數更是分別上漲0.7%和1.1%；費城半導體指數漲3.8%；台積電ADR漲3.2%。

美國經濟分析局26日表示，美國第2季國內生產毛額（GDP）成長率最終值為3%，高於市場預期的2.9%，也高於第1季的1.6%。

美國勞工部則表示，在21日止的當周，初領失業救濟金人數為21.8萬人，比前一周減少4,000人，為四個月來最低，並少於彭博訪調經濟學家預測的22.3萬人，顯示勞動市場的韌性。

美光（Micron）上季營收翻增近一倍，創十多年來最大增幅，對本季營收及獲利的預測也都比市場預期要優，顯示出用於AI運算的記憶體晶片需求持續暢旺。

這不僅帶動美光26日早盤大漲17%，也帶動其他晶片類股上漲，包括輝達（Nvidia）上漲2.3%、超微（AMD）上漲3.9%，以及博通（Broadcom）上漲2.3%。

在其他成長股方面，臉書母公司Meta因為前一天發表新的平價入門款頭戴式裝置Quest 3S，早盤上漲1.3%。Google母公司字母則上漲1%；特斯拉漲1.6%。