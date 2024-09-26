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美第2季GDP成長3％高於預期 初領失業救濟金人數跌至4個月低點

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美第2季GDP成長3%高於預期 初領失業救濟金人數跌至四個月低點

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
美國經濟分析局表示，第2季GDP成長率為3%，高於市場預期的2.9%。圖／路透
美國經濟分析局表示，第2季GDP成長率為3%，高於市場預期的2.9%。圖／路透

美國經濟分析局26日表示，第2季國內生產毛額（GDP）成長率最終值為3%，與修正值相同，高於彭博訪調經濟學家平均預期的2.9%、以及第1季的1.6%。

美國勞工部同日則表示，在21日止的當周，初領失業救濟金人數為21.8萬人，比前一周減少4,000人，為四個月來最低，並少於彭博訪調經濟學家預測的22.3萬人。

在14日止的當周內，連續請領失業救濟金人數則增加至183萬人。

失業 美國

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