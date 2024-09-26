勞資談判陷僵局！美東港口罷工恐掀「經濟海嘯」 專家：這些產業將遭殃

美國東岸和墨西哥灣港口碼頭工人的現行勞資合約即將在本月底到期，與資方的協商持續陷入僵局，罷工箭在弦上。產業專家警告，這場罷工除了每天可能造成數億美元的經濟衝擊，還將對汽車、製藥、醫療保健，以及農產品運輸等產業造成沉重壓力。

國際碼頭工人協會（ILA）和資方團體美國海事聯盟（USMA）之間的現行合約將於9月30日到期，各界愈來愈擔心從緬因州到德州的美國港口即將停擺。休士頓大學供應鏈和物流副教授基德說，「當全國有一半的港口可能關閉，對經濟的衝擊就是一場海嘯」。

他援引非營利研究公司Mitre的數據推估，光是紐約和紐澤西港罷工30天，每天的經濟影響就達6.4億美元。Mitre指出，休士頓港每天的經濟影響上看9,250萬美元，包括出口影響5,100萬美元、進口影響4,150萬美元。

基德說，罷工尤其可能衝擊汽車產業，包括汽車零組件及製造業。他點出巴爾的摩等東海岸港口的重要性，因為這是距離中西部汽車工業中心最近的港口，福特等汽車巨頭可能會感受到罷工的影響。

他也認為，罷工會影響來自中美洲和南美洲的蔬果運輸，牽連Dole等業者，並且波及短程貨運業者。

供應鏈分析公司Everstream根據美國港口壅塞和罷工的歷史數據推估，東部和墨西哥灣沿岸港口每關閉24小時，就會導致貨物積壓，可能需要多達七天才能消化完畢。

Everstream表示，除了汽車業外，農產品、製藥和醫療保健產業也可能受港口罷工影響。情報解決方案主管沃伊茨克說：「製藥與醫療保健業仰賴時間敏感的供應鏈，所受影響可能最大，而且可能出現材料短缺，進而擾亂生產或患者安全。」

但Everstream認為零售業不會首當其衝，因為許多進口商已提前備貨備貨。沃伊茨克說，「大多數公司都有大約3-4周的庫存，如果罷工的影響持續超過這個時間範圍，就會有供應中斷風險」。