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大陸再推救市措施、科技股上漲 助攻亞股多收高

中央社／ 香港26日綜合外電報導
中國大陸本週推出一系列經濟刺激及救市措施，加上一些科技股大漲，帶動亞股今天多收高，港股和上海股市續漲。圖為亞股示意圖。圖／法新社
中國大陸本週推出一系列經濟刺激及救市措施，加上一些科技股大漲，帶動亞股今天多收高，港股和上海股市續漲。圖為亞股示意圖。圖／法新社

中國本週推出一系列經濟刺激及救市措施，加上一些科技股大漲，帶動亞股今天多收高，港股和上海股市續漲。

法新社報導，美國晶片巨頭美光（Micron）昨天公布強勁獲利展望，以及韓國記憶體晶片製造商SK海力士（SK Hynix）宣布已開始量產最先進高頻寬記憶體（HBM）晶片，這些因素推動科技股勁揚，並因此激勵亞股上漲。

市場充滿樂觀氛圍，美國預計於本週稍後公布聯邦準備理事會（Fed）偏好的通膨指標，此指標可能對決策官員的利率計畫發揮重大影響。聯準會於上週宣布大幅降息後，市場情緒大受鼓舞。

中國昨天為提振就業宣布一系列新措施，尤其針對支持青年就業，並向困難民眾發放單次生活補助。另據彭博（Bloomberg News）報導，北京當局考慮對大型國有銀行注資多達人民幣1兆元（約新台幣4.5兆元）。

中國國家主席習近平等中共領導階層官員今天舉行高層會議後宣布，將處理外界對房地產市場的擔憂，並改善養老、托育產業。中國官媒稍早報導，中共中央政治局坦承，當前中國經濟運行出現一些「新的情況和問題」。

所有人工智慧（AI）相關產品的需求攀升，帶動科技股飆漲，使其成為全球股市今年來勁揚的主要驅動力，更助攻若干科技公司股價創新高。

美光昨天公布優於市場預期的季度銷售額和財測，使各界樂觀看待AI設備需求展望。

另有報導指出，SK海力士已開始生產最先進HBM晶片，激勵在首爾交易的SK海力士股價今天收盤上漲逾9%。

韓國三星電子（Samsung Electronics）和日本索尼集團（Sony）股價也大漲；中國電商巨頭阿里巴巴和京東集團同樣加入香港科技股上漲行列。

日股基準日經225指數收漲2.79%；日圓兌美元一度貶至9月初後首見的145日圓，對日本出口商是一大利多。

港股和上海股市今天乘勝追擊，各上漲逾4%和3.6%，延續本週以來漲勢，尤其上海證券交易所綜合指數（滬指）收盤力守3000點以上，為今年7月來首見。

其他亞股方面，雪梨、首爾、威靈頓、台北、馬尼拉、孟買均收高，新加坡則收低。

亞股 港股 科技股 聯準會

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