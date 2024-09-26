降息利多持續助攻！金價再創新高 銀價登上2024高峰

在聯準會（Fed）主席鮑爾發表演說前，市場熱烈期待釋出Fed可能再次大幅降息的訊息，導致美元回軟，金價26日盤中創新高，銀價也躍上2024年高點，其他貴金屬行情同步上漲。

近日來，多位Fed決策官員表示，對日後再大幅降息的展望持開放態度，促使期貨市場交易員加碼押注Fed年底前可能進一步降息超過3碼（0.75個百分點）。黃金不孶息，利率降低通常會提高黃金的投資吸引力。

倫敦26日早盤，現貨金價上0.7%，報每英兩2,674.96美元，稍早更衝上每英兩2,675.69美元的新天價，超越前市甫創下的紀錄。

其他貴金屬行情同步勁揚。銀價躍上2012年來最高，盤中一度大漲2.5%至每英兩32.614美元，使年初迄今漲幅擴大至37%。白金和鈀金同步上漲。

同時，彭博美元現貨指數跌0.3%。