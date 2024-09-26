COP29主辦國：美中氣候融資歧見消弭 有望取得突破

根據聯合國氣候變化綱要公約第29次締約方會議（COP29）主辦國亞塞拜然首席談判員拉菲耶夫的說法，美國和中國在國際氣候融資這項爭議議題上縮小了分歧，為這場重要的氣候會議帶來突破的希望。

拉菲耶夫（Yalchin Rafiyev）接受法新社採訪時表示，他在全球2個最大經濟體美國和中國近期舉行高層會談後接收到「積極的訊號」。美、中2個經濟體經常在國際談判中，宣稱自己是全球北方和南方的領導者。

拉菲耶夫在聯合國年度大會的場邊發言並解釋說：「美國和中國的立場存在很大的差距。」他負責在今年11月於亞塞拜然首都巴庫（Baku）舉行的聯合國氣候變化綱要公約第29次締約方會議（COP29）上，推動世界領袖間的談判。

現年37歲的外交官拉菲耶夫說：「美中立場的差距正在縮小，我們看到了顯著的進展。」他並表示，他看到雙方的立場都在「軟化」。

儘管拉菲耶夫以不想影響微妙的談判為由，拒絕透露具體細節，但他補充說：「這讓我們瞭解到，我們可以期待在COP29取得正向的成果。」

去年在阿拉伯聯合大公國舉行的COP28上，達成了逐步汰除化石燃料的里程碑協議，而COP29將面臨一項新的艱鉅任務，即估算出開發中國家需要多少資金來應對氣候變遷日益增加的影響以及向綠色經濟轉型。

十多年前，包括美國、歐盟（EU）、日本在內的富裕國家承諾於2020年前每年提供1000億美元支持開發中國家。但這項目標直到2022年才首次實現，且許多資金以高利息貸款的形式提供，引來激烈批評和失信指控。

印度曾要求這些國家每年拿出1兆美元，即現有承諾的10倍。

已開發國家不僅認為這樣的數字不切實際，現在還主張擁有豐富石油資源的波斯灣國家和中國應分擔部分財務負擔，因為他們認為，最初的捐贈國名單是根據1990年代發展水準決定，現已過時。

拉菲耶夫強調，就最終的金額達成共識即是COP29的成功標準。