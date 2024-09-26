根據國際能源總署發布的一份報告，在2030年底前將全球再生能源容量增加2倍，並削減化石燃料使用的目標可行，但需要大力克服許可和電網連接等瓶頸。

路透社報導，這份報告發布之際，正值政府和企業領袖齊聚參與聯合國大會（General Assembly）和紐約氣候週（Climate Week NYC），試圖推動應對氣候變遷的行動。

世界領袖並於24日在全球再生能源峰會（Global Renewables Summit）上就實現再生能源增加2倍的目標發言。

在去年的杜拜聯合國氣候變化綱要公約第28次締約方會議（COP28），近200個國家同意於2050年底前使能源產業達成淨零排放，並承諾將風能和太陽能等再生能源的容量增加2倍。

國際能源總署（IEA）指出，拜有利的經濟條件、充足的製造潛力和強大的政策支持所賜，這項再生能源目標「有望達成」，但光單靠增加再生能源容量並不會削減化石燃料使用或降低消費者的成本，還必須提高電網連結程度與電池儲能效能。

IEA說：「為充分發揮增加再生能源容量的效益，各國必須同心協力，在2030年底前建設、現代化長達2500萬公里的電網…全球在2030年底前還需要將能源儲存容量提高到1500百萬瓩（GW）。」

報告中首次概述為達成COP28目標所需的具體行動，IEA執行董事比羅爾（Fatih Birol）說：「進一步的國際合作對於提供合適的電網、足夠的能源儲存和更快的電氣化至關重要，這些都是快速且安全地推動潔淨能源轉型的必要條件。」

各國去年在COP28峰會承諾將能源效率翻倍，以減少電力使用，但這項目標需要政府將能源效率視為政策的優先事項。

IEA表示，各國需要將再生能源和能源效率目標納入國家計畫，以達成巴黎協定（Paris Agreement）所設定的氣候目標。

全球能源產業的碳排量去年創下新高。

報告指出，若使再生能源容量提高2倍，並將能源效率翻倍以減少用電力，到2030年全球溫室氣體排放將比預期減少100億公噸。