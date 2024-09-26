元宇宙已死？Meta高層喊「炒作已結束」 將視為長期計畫續投資

人工智慧（AI）興起後，外界不斷質疑元宇宙（metaverse）已死。Meta元宇宙副總裁夏哈今天表示，市場對元宇宙的炒作（hype）已結束，Meta仍視為長期計畫並持續投資，目標是藉由科技重塑真實生活互動，讓科技變得更易於使用、更便宜。

元宇宙是指由現實與虛擬混合而成的數位世界，允許人們透過虛擬環境在不同裝置間移動及溝通。隨著虛擬實境（VR）及擴增實境（AR）硬體發展漸漸成熟、上網速度加快、電腦運算能力大幅提升，加上Meta等科技大廠的背書，元宇宙曾在數年前躍升為熱門關鍵字。

夏哈（Vishal Shah）今天出席Meta Connect 2024年度開發者大會接受國際媒體團訪指出，當一項技術進入炒作週期時，很難滿足市場過高的期待。即使Meta在2021年啟動轉型，也沒有停止投資元宇宙，這是一趟「漫長的旅程」（a long-term journey）。

夏哈表示，自己最常被問到如何定義元宇宙，他的答案很簡單，元宇宙奠基在頭戴裝置和一整套技術之上。人與人之間的交流互動難以取代，透過科技可以實現遠距離互動。

夏哈認為，科技能變得更便宜，不僅僅因為Meta致力投入，更因為Meta目標是把科技提供給所有人，也因此頭戴裝置變得更小、更輕且更便宜。

他強調，元宇宙仍是有可能達成的願景，只是需要耗費一些時間，Meta會持續投資。今天在Connect大會發表的成果，可以一窺Meta正在前進的方向，以及承諾持續投入的原因。

Meta產品副總裁海斯（Connor Hayes）說，Meta AI正在進行國際擴張，從美國開始，推展到其他使用英語和西班牙語的國家，希望愈快愈好，主要挑戰在於確保AI導入新語言的品質和安全性。

根據Meta提供的數據，Meta AI自2023年推出以來，每月超過4億人使用，每週有1.85億人透過Meta各項產品使用它，有望在今年底成為全球最多人使用的AI助理。

Meta正為AI編輯工具增加新功能。Meta AI現在能處理視覺資訊，用戶在上傳照片後，可以提出關於照片的問題，例如拍攝當地地標照片後詢問歷史，或上傳山景照片了解可能的健行路線。

Meta也在測試影片自動配音和唇形同步功能，初期將支援英語和西班牙語，讓用戶在Instagram和Facebook的影片中，看到更多母語發音的內容。