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美媒：高通若買英特爾 信用評級恐下調為「垃圾級」

中央社／ 舊金山25日專電
晶片大廠高通近日傳出尋求收購英特爾，瞬間受到各方關注。圖／路透
晶片大廠高通近日傳出尋求收購英特爾，瞬間受到各方關注。圖／路透

晶片大廠高通近日傳出尋求收購英特爾，瞬間受到各方關注。道瓊旗下的「巴隆周刊」今天指出，若高通為收購英特爾承擔龐大債務財務槓桿比率恐大增，致信用評級被下調為「垃圾級」。

美國兩家晶片大廠高通（Qualcomm）和英特爾（Intel）近日傳出併購可能性，引起多方討論和猜測。不少分析師憂心英特爾代工業務的未來，認為很難有企業能接手營運複雜的晶圓廠；而在政治上，美國需要能夠設計和製造的英特爾。

財經媒體「巴隆周刊」（Barron's）今天報導，高通市值為1860億美元（約新台幣5.9兆元），英特爾市值為975億美元（略高於高通一半）。後者股價今年暴跌54%，兩家企業各有優勢領域，因此從投資角度來看，英特爾具有吸引力。

但是就財務面來說不太合理。高通恐將因為融資面臨風險。

企業債券研究機構Gimme Credit的資深分析師諾伏塞（Dave Novosel）估計，若考慮14%的溢價，高通將需支付約1100億美元來收購英特爾。資金來源可能是股權和債務的組合。股權越少對投資者較有利，否則會稀釋現有股東份額。

避免損及股東權益下，公司或許提高債務比重至70%，這意味增加770億美元債務。目前，高通的債務被信評機構穆迪評為A2，標準普爾評為A，皆為高級投資級，一旦增加770億美元債務，債務和收益的槓桿比率將飆升8倍，等同垃圾債。

信評機構恐因此將高通信用評級下調至垃圾級，未來將面臨更高的借貸成本。

除非信評機構考量合併後新公司的規模與潛力而不調降信用評級，但只要兩家公司持續洽談併購，實際財務風險就必須納入考量。

富比世」雜誌（Forbes）提出，與其讓高通買，不如由輝達（Nvidia）買下英特爾。

財務上來說，輝達市值近3兆美元，還擁有近350億美元的現金儲備。業務上，英特爾50多年來在晶片設計、製造力和中央處理器（CPU）的市占，到輝達手中或許能發揮更高的價值。

只是此類併購案都將面臨重大監管障礙。

過去，高通曾計劃以470億美元收購恩智浦半導體（NXP），輝達曾擬以400億美元收購英國晶片設計大廠安謀（Arm），都遭遇監管阻礙告吹。

債務 半導體 富比世 財務

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