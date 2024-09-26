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沙國傳棄守百元油價！12月將增產搶回市占 布蘭特重挫2%

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
知情人士透露沙烏地阿拉伯準備好增產原油、放棄每桶100美元的非正式油價目標。圖／路透
知情人士透露沙烏地阿拉伯準備好增產原油、放棄每桶100美元的非正式油價目標。圖／路透

知情人士透露，全球最大石油出口國沙烏地阿拉伯準備好增產原油、放棄每桶100美元的非正式油價目標，原因是不想再把原油市占讓給其他國家。這是沙國要接受較低油價時期的一大跡象。

消息拖累國際油價今天盤中重挫超過2%，布蘭特原油11月期貨跌破每桶72美元，自周二（24日）收盤來已大跌約5%；西德州原油期貨則跌破每桶68美元。

沙國和石油輸出國組織（OPEC）其他七個成員國原定10月開始逐步取消長期實施的減產措施，但後來決定延後兩個月執行，引發市場懷疑OPEC是否還有辦法增產，尤其是考量到布蘭特油價在本月初短暫跌破每桶70美元，觸及2021年12月來最低。

然而，英國金融時報引述知情人士報導，沙國官員現在致力於按計劃在原定的12月1日增產，即便這會導致油價長期較低。沙國能源部未回應置評請求。

這樣想法上的轉變，代表沙國策略的一大轉變。沙國從2022年11月以來率領OPEC+成員國屢次減產，試圖維持高油價。沙國一直承擔OPEC+大部分的減產額度，過去兩年將本國原油減產每日200萬桶，占OPEC+整體減產量的逾三分之一。

沙國目前產量為每日890萬桶，是2011年以來最低。根據已被延後的增產計畫，沙國將從12月起逐月增產每日8.3萬桶，到2025年12月前將總產量增產每日100萬桶。

布蘭特油價在2022年均價為每桶99美元，是八年來最高，主要是俄羅斯入侵烏克蘭攪亂市場造成的結果，但此後開始下跌。隨著時間推移，包括以美國為主的非OPEC產油國增加原油供應，再加上中國大陸需求成長疲弱，已削弱OPEC減產對油價的影響。布蘭特油價自9月來均價為每桶73美元，就連以色列與哈瑪斯的戰爭可能升級為中東地區戰爭，都沒辦法激勵油價。

根據國際貨幣基金（IMF），沙國需要每桶100美元的油價才能夠平衡其預算，此時沙國王儲賓沙爾曼正為一系列宏大的經濟改革計畫尋求資金來源。

然而，知情人士說，沙國已決定不想再把在原油市場的市占拱手讓給其他國家。此外，沙國也相信擁有足夠的替代資金選項來度過較低油價時期，像是動用外匯存底或發行主權債。

讓沙國感到挫折的一大關鍵，是包括伊拉克和哈薩克在內的幾個OPEC成員國，一直部分忽略減產承諾，產量超過各自的配額。

IMF OPEC 沙烏地阿拉伯 油價

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