日圓一度回貶跌破145 日執政黨總裁明天選舉是變數

日圓兌美元周四回落至三周谷底，儘管聯準會（Fed）大幅降息，交易者對接下來日美利率差距縮小的速度仍不篤定。

日圓兌美元周四一度貶值0.2%至145.04，跌抵9月4日來最低價位，隨後又回升，至東京時間下午1:32，匯率變動不大報144.85。

儘管聯準會上周將利率調降2碼（0.5個百分點），主席鮑爾讓投資人對進一步寬鬆的步調和幅度並無把握。與此同時，日本銀行（央行）總裁植田和男本周二則重申，央行並不急於升息。

澳洲聯邦銀行貨幣策略師 Carol Kong 說：「受上周FOMC大幅降息和經濟軟著陸期望所帶動的風險胃口，凌駕了利率差距縮小的現實。」

交易者也提防日本執政黨黨魁選舉可能對日圓的影響，考量候選人不同的貨幣政策立場，特別是經濟安全大臣高市早苗對日銀的立場，她本周表示，「現在還提高利率是愚蠢的」。

Kong 說：「明天的自民黨選舉是一個風險事件 。取決於哪位候選人勝出、市場對日銀升息的反映程度，而日圓可能朝任一方向大幅波動。」

日圓本季已升值11%，早先曾貶至38年低點，但市場如今質疑利差還能縮小多少。日本仍面臨強勁的資金外流、貿易逆差和呈現負值的實質利率，這些都對日圓造成壓力。

瑞穗證券策略師 Masafumi Yamamoto 和 Masayoshi Mihara 在報告中寫道：「美元/日圓可能會繼續波動，市場對11月下次FOMC會議利率降息幅度的預期將隨著美國經濟指標的強弱而變化。」

彭博經濟學家認為，日銀在升息問題上呈現微步慢走，從植田暗示審慎來看，他們將下一次升息的預期挪後到了明年1月。