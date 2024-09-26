快訊

蹭大谷熱？台男在日本賣仿冒球衣被逮 還搜出500件盜版名牌貨

還有機會！張惠妹大巨蛋20萬張票秒殺 釋票時間出爐了

防衛韌性委員會今登場！專家：國防部要求彈藥屯放宮廟 恐成攻擊目標

聽新聞
0:00 / 0:00

共軍試射ICBM前知會美國 五角大廈：顯示美中軍事溝通改善

聯合報／ 編譯梁采蘩／即時報導
五角大廈25日表示，中國罕見朝太平洋試射洲際彈道飛彈前有事先知會美國，並稱讚此舉展現透明度，顯示美中之間的軍事溝通正在改善。路透
五角大廈25日表示，中國罕見朝太平洋試射洲際彈道飛彈前有事先知會美國，並稱讚此舉展現透明度，顯示美中之間的軍事溝通正在改善。路透

共軍25日向太平洋公海發射1枚洲際彈道飛彈（ICBM），是中國時隔44年往海上發射ICBM。日本專家表示，此ICBM射程涵蓋美國本土，很明顯是在對美國釋放訊息。五角大廈25日表示，中國試射前有事先知會美國，並稱讚此舉展現透明度，顯示美中之間的軍事溝通正在改善。

彭博報導，五角大廈發言人辛格（Sabrina Singh）表示：「我們確實提前收到這次洲際彈道飛彈試射的通知，我們認為這是一件好事。這是朝著正確方向邁出的一步，有助於防止誤解或誤判。」

辛格說，美國一直敦促中國定期通知彈道飛彈和太空發射的相關事宜，「這是常識性、增強信任的舉動。我們希望持續看到這類通知」。

彭博報導提到，2022年時任美國眾議院議長裴洛西訪台，共軍以大規模圍台軍演強烈回應，並幾乎切斷與美國的軍事溝通管道，如今才逐漸恢復。9月初，美中負責南海地區作戰的軍事指揮官進行自裴洛西訪台以來的首次會談。此前不久，美國國安顧問蘇利文訪問北京，罕見與中共軍委副主席張又俠會談。

五角大廈去年提到，中國大約擁有500枚核彈頭，並計畫到2030年將數量增至1000枚以上；中國火箭軍擁有約350枚ICBM，射程超過5500公里。

儘管中國25日預先告知美國試射，日本卻說未收到任何通知，也表示「嚴重關切」這項軍事活動。

NHK報導，日本防衛省（國防部）防衛研究所中國研究室長增田雅之表示，就所蒐集的情報得知，共軍這次發射的ICBM射程涵蓋美國本土，可能是可以搭載多個核彈頭的「東風41」，研判通過南海上空，落於南太平洋。

增田說，共軍試射「很明顯在對美國釋放訊息」。他也關注這次發射前，數十架共軍戰機、無人機也在台灣周邊飛行。

增田表示，「有必要關注這次共軍發射ICBM一事在中國的整體劇本當中具何種意義、中國核嚇阻的想法是否發生了變化？」」他認為，鑑於中國的核戰力達到極高程度，強化日本的防衛體制、強化美國以核保護傘守護日本的「擴大嚇阻」，相當重要。

共軍 彈道飛彈 美國

延伸閱讀

影／裴洛西演說前口袋掉出衛生紙？引網友狂猜 知情者曝實際用途

裴洛西讚賀錦麗具政治敏銳與策略 艱困選舉能勝出

裴洛西砲轟澳前總理對台言論「愚蠢」 被反嗆訪台行「魯莽放縱」

傳私下力勸退選爆嫌隙 裴洛西坦言：還沒跟拜登講過話

相關新聞

日圓一度回貶跌破145 日執政黨總裁明天選舉是變數

日圓兌美元周四回落至三周谷底，儘管聯準會（Fed）大幅降息，交易者對接下來日美利率差距縮小的速度仍不篤定。

共軍試射ICBM前知會美國 五角大廈：顯示美中軍事溝通改善

共軍25日向太平洋公海發射1枚洲際彈道飛彈（ICBM），是中國時隔44年往海上發射ICBM。日本專家表示，此ICBM射程...

黃仁勳試戴Meta的AR眼鏡 大讚僅100公克重量很厲害

在臉書母公司Meta周三（25日）的新產品發表活動上，播放了輝達（Nvidia）執行長黃仁勳試戴Meta的新亮相的擴增實...

日本觀光政策轉彎 主題樂園貴到玩不起的背後原因

日本政府推動觀光立國，強調未來應重質不重量，提升品質往往代表提高價格，名氣最大的東京迪士尼成眾矢之的，其實大阪環球影城最貴票價也近1萬日圓，東京台場新主題樂園、名古屋吉卜力公園等定價對四口之家負擔沉重。專家質疑，「觀光屬於有錢人的事」，是日本該走的方向嗎？

越南：SpaceX的Starlink擬在當地投資150億美元

越南政府周四表示，馬斯克旗下的SpaceX正就所屬的Starlink衛星服務向越南提出近期投資150億美元的計畫。

iPhone 16搶購速度不如前幾代？等待到貨時間是五年來最短

蘋果新款智慧手機iPhone 16系列已在上周五（20日）開賣，但根據摩根士丹利的說法，依照一項等待出貨時間的調查，iP...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。