共軍試射ICBM前知會美國 五角大廈：顯示美中軍事溝通改善

共軍25日向太平洋公海發射1枚洲際彈道飛彈（ICBM），是中國時隔44年往海上發射ICBM。日本專家表示，此ICBM射程涵蓋美國本土，很明顯是在對美國釋放訊息。五角大廈25日表示，中國試射前有事先知會美國，並稱讚此舉展現透明度，顯示美中之間的軍事溝通正在改善。

彭博報導，五角大廈發言人辛格（Sabrina Singh）表示：「我們確實提前收到這次洲際彈道飛彈試射的通知，我們認為這是一件好事。這是朝著正確方向邁出的一步，有助於防止誤解或誤判。」

辛格說，美國一直敦促中國定期通知彈道飛彈和太空發射的相關事宜，「這是常識性、增強信任的舉動。我們希望持續看到這類通知」。

彭博報導提到，2022年時任美國眾議院議長裴洛西訪台，共軍以大規模圍台軍演強烈回應，並幾乎切斷與美國的軍事溝通管道，如今才逐漸恢復。9月初，美中負責南海地區作戰的軍事指揮官進行自裴洛西訪台以來的首次會談。此前不久，美國國安顧問蘇利文訪問北京，罕見與中共軍委副主席張又俠會談。

五角大廈去年提到，中國大約擁有500枚核彈頭，並計畫到2030年將數量增至1000枚以上；中國火箭軍擁有約350枚ICBM，射程超過5500公里。

儘管中國25日預先告知美國試射，日本卻說未收到任何通知，也表示「嚴重關切」這項軍事活動。

NHK報導，日本防衛省（國防部）防衛研究所中國研究室長增田雅之表示，就所蒐集的情報得知，共軍這次發射的ICBM射程涵蓋美國本土，可能是可以搭載多個核彈頭的「東風41」，研判通過南海上空，落於南太平洋。

增田說，共軍試射「很明顯在對美國釋放訊息」。他也關注這次發射前，數十架共軍戰機、無人機也在台灣周邊飛行。

增田表示，「有必要關注這次共軍發射ICBM一事在中國的整體劇本當中具何種意義、中國核嚇阻的想法是否發生了變化？」」他認為，鑑於中國的核戰力達到極高程度，強化日本的防衛體制、強化美國以核保護傘守護日本的「擴大嚇阻」，相當重要。