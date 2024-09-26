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黃仁勳試戴Meta的AR眼鏡 大讚僅100公克重量很厲害

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
輝達執行長黃仁勳試戴Meta新亮相的擴增實境（AR）Orion原型智慧眼鏡。照片取自網路
輝達執行長黃仁勳試戴Meta新亮相的擴增實境（AR）Orion原型智慧眼鏡。照片取自網路

在臉書母公司Meta周三（25日）的新產品發表活動上，播放了輝達（Nvidia）執行長黃仁勳試戴Meta的新亮相的擴增實境（AR）Orion原型智慧眼鏡影片，黃仁勳稱讚這款原型眼鏡。

黃仁勳在影片中點出Orion眼鏡的一些特點，以及它只有100公克重的優點。

Meta執行長祖克柏周三秀出多位名人試戴這付全像投影（holographic）眼鏡的反應，黃仁勳是其中大咖之一。由影片可以看出黃仁勳顯然已被圈粉。

黃仁勳特別提到，這付眼鏡只重100公克是很厲害的，他也稱讚技術上的許多優點。他說：「追蹤能力很好，亮度很棒，顏色對比佳，視野也相當優異。」

Orion眼鏡是Meta首支全像投影AR眼境原型款，祖克柏稱它是「全世界前所未見、最先進的眼鏡」。

祖克柏大約十年前就開始集結號稱全球最佳人才的一支團隊，來打造這支眼鏡，他表示其中遭遇的技術挑戰會讓人發瘋。

目前這付眼鏡還不會供應給一般消費者，因為一些細節需要再調校，製造的成本也要再壓低才能讓零售價格下降。

美國財經媒體商業內幕指出，黃仁勳對Orion眼鏡的讚美很重要。輝達現在是全球市值最高的公司之一，推出的GPU是人工智慧（AI）革命的動力。由於輝達擁有一群鐵粉，黃仁勳的話在科技界和股市都很有份量。

同時，祖克柏也是輝達的大客戶。祖克柏已經在大肆訂購輝達的GPU，要以之建造Meta未來的AI基礎架構。祖克柏先前在The Verge訪談時說過，包括輝達所供應的零件，再加上其他的AI晶片，Meta今年底以前，會擁有將近60萬顆GPU。

影片 眼鏡 祖克柏

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