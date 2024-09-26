越南：SpaceX的Starlink擬在當地投資150億美元

日本政府推動觀光立國，強調未來應重質不重量，提升品質往往代表提高價格，名氣最大的東京迪士尼成眾矢之的，其實大阪環球影城最貴票價也近1萬日圓，東京台場新主題樂園、名古屋吉卜力公園等定價對四口之家負擔沉重。專家質疑，「觀光屬於有錢人的事」，是日本該走的方向嗎？

2024-09-26 11:30