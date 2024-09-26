越南：SpaceX的Starlink擬在當地投資150億美元
越南政府周四表示，馬斯克旗下的SpaceX正就所屬的Starlink衛星服務向越南提出近期投資150億美元的計畫。
越南共產黨總書記暨國家主席蘇林正在美國參加聯合國大會，並和SpaceX 資深副總裁休斯（Tim Hughes）會面。越南國會網站發出新聞稿說，越南政府正審查這一提案。
越南政府去年曾表示，SpaceX有意向越南提供低地球軌道衛星服務，不過路透今年初報導，計畫已被擱置。
根據越南政府發布的新聞稿，蘇林告訴SpaceX子公司Starlink，越南將居中和國內合作夥伴協調，以利完成投資程序。
蘇林還和美國總統拜登會面，並和波音公司和Meta 在內的大公司開會。
越南政府新聞稿還提到，Google政府事務與公共政策副總裁巴蒂亞（Karan Bhatia）告訴蘇林，Google預期將與越南合作發展人工智慧（AI）技術、雲端運算並加強網路安全合作。
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