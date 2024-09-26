iPhone 16搶購速度不如前幾代？等待到貨時間是五年來最短

蘋果新款智慧手機iPhone 16系列已在上周五（20日）開賣，但根據摩根士丹利的說法，依照一項等待出貨時間的調查，iPhone 16的需求不如前幾代產品，目前是iPhone 12以來人氣最不熱絡的新機款。

AppleInsider網站見到大摩發給投資人的訊息顯示，平均而言，從訂購至到貨時間，最高階款的iPhone 16 Pro Max需要25.5天，低於去年的43.5天；iPhone 16 Pro則是18.5天，低於去年的32.5天；入門款的iPhone 16為9天，低於去年的14天；iPhone 16 Plus為7.9天，而非去年的13.9天。

大摩表示：「當我們綜合所有我們獲得的iPhone到貨時間數據，iPhone 16從預購至到貨的時間目前平均為14天，是過去五年以來所有系列中最短的，大約與iPhone 12系列相當。」

大摩因此做出結論，超過50%的機率會見到蘋果工砍供應訂單。然而，分析師群維持認為，在產品剛推出時的到貨時間所提供的預測能力是非常有限的。

到貨時間總是取決於蘋果的庫存量，而蘋果從沒有透露這項數字。因此，到貨時間變短，不一定代表iPhone 16不受歡迎，實際上有可能是這一回生產充足、能夠更佳地滿足需求。

然而，製造方面與蘋果的時程表存在實際的限制，因此雖然無法單純依據初步的到貨時間來作結論，但把到貨時間與前幾代iPhone推出時相比，部分是合理的。

進行比較後發現，iPhone 16 Pro Max在預購後的到貨時間比iPhone 14 Pro Max短了14天，也比iPhone 13 Pro短了七天；至於 iPhone 16 Pro的到貨期比15 Pro、14 Pro和13 Pro短了14天。

另外，摩根士丹利的報告指出，搶先升級成iPhone 16的消費者是因為想要換掉舊機、或尋求改善電池壽命、以及想使用新機款的相機系統，而不是因為 Apple Intelligence的AI功能。