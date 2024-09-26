Fed庫格勒：通膨若如預期放緩 將支持繼續降息

美國聯準會（Fed）理事庫格勒（Adriana Kugler）表示，她「強烈支持」聯準會上周降息50個基點的決定，她還補充說，如果通膨繼續如預期放緩，進一步降息是合適的。

庫格勒認為，美國在通膨方面持續取得進展，勞動力市場放緩意味著，負責聯準會利率決策的聯邦公開市場委員會（FOMC）各成員，現在的使命是，放鬆貨幣政策時機已到，且要密切關注就業這個面向。

庫格勒周三（25日）在哈佛大學甘迺迪學院舉辦的一個活動上致詞時指出，「勞動力市場保持韌性，但FOMC現在需要平衡它的重點，以便我們能夠繼續在降通膨方面取得進展，同時避免經濟中不必要的痛苦和疲軟」。

她說：「我強烈支持上周的決定，如果通膨繼續像我預期的那樣發展，我將支持進一步調降聯邦資金利率。」

庫格勒和她的大多數Fed同僚上周投票決定降息50個基點，這幅度超出了許多經濟學家的預期。聯準會主席鮑爾當時表示，隨著招募放緩和價格壓力緩解，大幅降息旨在保護勞動力市場的強健。但是利率決策者們上周沒有承諾降息步伐，僅稱未來降息幅度將取決於經濟形勢。

但是利率決策者們上周沒有承諾降息步伐，僅稱未來降息幅度將取決於經濟形勢。

聯準會今年還有兩次利率政策會議，官方預測的中位數是今年結束前Fed還會有50個基點的降息。不過19位決策者當中，有7位預期只會再降息25個基點，有2位認為今年不會再降息。

庫格勒周三在問答環節中表示，如果經濟發生變化，官員們可能會調整降息預期。她說，「我們不知道接下來幾次會議會發生什麼」，「每個人」都認為貨幣政策具有約束性。

庫格勒看美國的勞動力市場是在「明顯放緩」，因為招募放緩且辭職人數減少。她補充說，最近對就業數據的修正使得決策者有必要重新評估一系列勞動力市場指標。

儘管如此，庫格勒表示美國失業率仍處於歷史低檔。「總而言之，在經歷了一段供不應求的時期後，勞動力市場似乎已經重新平衡。」她說，薪資成長已趨溫和到不太可能增加價格壓力的程度。每月的就業成長可能接近或低於所謂的「收支平衡」水準，也就是跟上了人口成長和保持失業率穩定所需的就業成長速度。庫格勒強調，官員們現在必須採取行動，防止勞動力市場進一步走軟。