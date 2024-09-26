波克夏持續減持美銀股票 7月來進帳90億美元
巴菲特旗下的波克夏公司（Berkshire Hathaway）周二公告繼續出售美國銀行股票，7月以來進帳約 90億美元。
巴克萊表示，9月20日至9月24日期間共出售約2,100萬股股票，套現約8.63億美元。在此之前，波克夏本月已分多次出售約 4,560萬股的股票。
根據LSEG的數據，波克夏目前仍持有這家美國大型銀行 10.5% 的股份，價值 321.3 億美元。如果持股降至 10%以下，就不再需要定期公布出售持股情況。
巴菲特於2011年開始投資美銀，當年波克夏買下價值 50 億美元的優先股。巴菲特在行使認股權證後，於2017年將優先股換成了普通股。這位94歲的億萬富豪在2017年行使認股權後，將優先股轉換為普通股。
在2023年4月，他告訴CNBC，他非常欣賞美銀執行長莫尼罕（Brian Moynihan），雖退出其他銀行的投資時，但當時還不想出售美銀股票。
美銀周三股價下跌0.5%，今年迄今仍上漲16.6%，追蹤大型銀行的標普500銀行指數上漲近19%，標普500指數今年來大約上漲20%。
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