快訊

燕子颱風周末恐生成！專家：發展後的大小是關鍵 1狀況會更靠近台灣

荒淫上流社會？倫敦高級飯店隱密的「性經濟」

評／鋸箭辦超思案 檢調勾勒「商人害國庫失血」意象

SK海力士盤中飆漲8% 受惠HBM3E量產、美光財報激勵

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
南韓記憶體大廠SK海力士招牌。路透
南韓記憶體大廠SK海力士招牌。路透

南韓記憶體大廠SK海力士股價今天盤初大漲超過8%，此前該公司表示，已經開始量產用於AI領域的更先進記憶體晶片，而且同業美光（Micron）稍早公布強勁財測與財報。

SK海力士股價在今天盤初交易飆漲多達8.5%，報每股179,300韓元，今年來漲幅超過25%。SK海力士表示，已經開始量產12層的記憶體晶片HBM3E，比當前賣給輝達（Nvidia）的高頻寬記憶體（HBM）版本更先進。該公司正努力維持在這塊領域跑贏三星電子等同業的優勢。

美國最大記憶體晶片業者美光稍早也公布，用於AI的記憶體需求強勁，預估本季營收87億美元，高於分析師預期的83.2億美元，激勵美光股價在盤後大漲14%。

分析師 美國

延伸閱讀

近來記憶體晶片商股價不妙 路透：Kioxia取消IPO計畫

FT拆解華為擎雲L540筆電 揭露北京科技自主夢進展

集邦：AI 需求推動 Enterprise SSD 第2季合約價季增25%

研調：AI 需求促 Enterprise SSD 合約價第3季看增15%

相關新聞

道瓊跌近300點終止連4漲 科技股續強、輝達市值破3兆

道瓊工業指數和史坦普500指數下跌，揮別歷史新高紀錄。

美國州長將訪台！無人機公司主管下月也訪美 顯示台美加強合作

彭博資訊報導，美國一位想在自己州內建立無人機中心的州長，即將率領企業代表團訪問台灣，暗示雙方將在這個科技領域上加強合作。

SK海力士盤中飆漲8% 受惠HBM3E量產、美光財報激勵

南韓記憶體大廠SK海力士股價今天盤初大漲超過8%，此前該公司表示，已經開始量產用於AI領域的更先進記憶體晶片，而且同業美...

OpenAI考慮變身為營利公司 靈魂人物技術長意外辭職

OpenAI正考慮轉型為營利公司，並首度發給執行長奧特曼股權之際，曾經暫代執行長的技術長穆拉蒂（Mira Murati）...

史提格里茲：美中關係緊張正在顛覆全球貿易流動

諾貝爾經濟學獎得主史提格里茲（Joseph Stiglitz）表示，美國和中國大陸日益緊張的關係，正在開始顛覆全球貿易流...

OpenAI高層再出走！技術長突拋震撼彈宣布離職 曾暫代執行長

聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI技術長穆拉蒂（Mira Murati），在執行長奧特曼（Sam Altman）...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。