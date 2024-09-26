SK海力士盤中飆漲8% 受惠HBM3E量產、美光財報激勵

南韓記憶體大廠SK海力士股價今天盤初大漲超過8%，此前該公司表示，已經開始量產用於AI領域的更先進記憶體晶片，而且同業美光（Micron）稍早公布強勁財測與財報。

SK海力士股價在今天盤初交易飆漲多達8.5%，報每股179,300韓元，今年來漲幅超過25%。SK海力士表示，已經開始量產12層的記憶體晶片HBM3E，比當前賣給輝達（Nvidia）的高頻寬記憶體（HBM）版本更先進。該公司正努力維持在這塊領域跑贏三星電子等同業的優勢。

美國最大記憶體晶片業者美光稍早也公布，用於AI的記憶體需求強勁，預估本季營收87億美元，高於分析師預期的83.2億美元，激勵美光股價在盤後大漲14%。