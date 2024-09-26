OpenAI考慮變身為營利公司 靈魂人物技術長意外辭職

OpenAI正考慮轉型為營利公司，並首度發給執行長奧特曼股權之際，曾經暫代執行長的技術長穆拉蒂（Mira Murati）意外宣布將要離職。

知情人士向彭博透露，討論的方案之一是變成一家共益企業（B Corp），即以造福社會為導向的營利公司。

穆拉蒂周三在社交媒體平台X發布消息說，她「離開是為了騰出時間和空間做自己的探索」。奧特曼對此回覆說，對穆拉蒂協助該公司取得的成就表示「由衷謝意」。他也表示，不久就會告知員工更多有關過度計畫。

OpenAI成立於2015年，原本一家非營利研究組織，宗旨是構建安全且造福人類的AI。為了支應燒錢的AI模型開發，該公司2019年又成立了一家營利子公司，吸引了微軟等多方的大量外部投資。本月，彭博報導，OpenAI目前正在籌資 65億美元，使公司估值高達1,500億美元。

不少員工對穆拉蒂宣布離職感到震驚。據說，在該公司的內部Slack頻道上，多位OpenAI員工以「wtf」表情符號回應這消息。

穆拉蒂現年35歲，出生於阿爾巴尼亞，畢業自達特茅斯學院機械系，主導發表OpenAI的主要產品，舉凡OpenAI最受歡迎的ChatGPT聊天機器人、DALL-E圖像生成軟體，以及最近發布的高階語音模式，讓用戶能夠幾乎即時與ChatGPT對話。

今年春天，穆拉蒂接受華爾街日報訪問時表示，她不確定OpenAI展示但尚未發表的文字轉影片生成器Sora是否以用戶生成的YouTube、Facebook和Instagram影片為訓練數據而受到批評。YouTube執行長莫漢（Neal Mohan）告訴彭博，如此使用YouTube內容將違反該平台的服務條款。

在奧特曼去年遭到罷黜時，穆拉蒂一度暫代執行長，知名度大幅提升，但她不久即跟著其他公司高層表態要求奧特曼復職。

穆拉蒂離職無疑是OpenAI又一打擊，多位高層包括創辦人舒曼（John Schulman）和蘇茲克維（Ilya Sutskever）。舒曼加入競爭對手Anthropic，而蘇茲克維則創立了自己的公司，旨在打造「安全」的AI模型。創始者之一布洛克曼（Greg Brockman）8月宣布將休假至年底。如此一來，OpenAI的11位創始元老中僅剩兩位仍在公司，即奧特曼和札倫巴（Wojciech Zaremba）。