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史提格里茲：美中關係緊張正在顛覆全球貿易流動

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
美國知名經濟學者、諾貝爾經濟學獎得主史提格里茲（Joseph Stiglitz）。 美聯社
美國知名經濟學者、諾貝爾經濟學獎得主史提格里茲（Joseph Stiglitz）。 美聯社

諾貝爾經濟學獎得主史提格里茲（Joseph Stiglitz）表示，美國和中國大陸日益緊張的關係，正在開始顛覆全球貿易流動，對開發中國家既是機會也是風險。

史提格里茲周三（25日）在紐約舉行的「彭博新經濟」活動上提到，隨著美國減少對中國大陸的曝險，從亞洲到拉丁美洲，新的貿易關係正在湧现。

他說：「所有原本在中國的那些生產，都將轉移出去。」史提格里茲強調，「我們正處於第一階段，這個階段有著大規模規避行為，商品從中國轉移到越南、從中國轉移到墨西哥。這就改變了貨品流動的模式。」

史提格里茲是美國哥倫比亞大學經濟學教授，2001年獲得諾貝爾經濟學獎。他指出，有關「中國構成威脅」的看法，正在促使美國「去風險化」。自二次大戰結束以來一直大範圍運行的全球貿易體系，現在因而產生變化。

史提格里茲表示：「在那個新世界裡，站在正確的一邊將非常重要，對新興市場和開發中國家來說，將是一個巨大的機會」，尤其是原物料的生產國家，例如拉丁美洲經濟體。這些國家以往大量出口到中國大陸。其中一些國家將有可能受惠於「價值鏈向上移動」，在國內生產更多商品。

但是美中這全球最大的兩個經濟體，如果關係太過惡化，以致於華府嚴重打壓對中國的貿易的話，史提格里茲訟為，新興市場將受到廣泛影響，「那將是一個黑暗的情景，會非常艱難」。

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