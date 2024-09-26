國際油價急挫逾2% 利比亞供應疑慮緩解 金價再創新高

國際油價周三（25日）急挫超過2%，因石油輸出國組織（OPEC）成員國利比亞各派就央行新領導層的任命問題達成「妥協」，該國朝著最終實現部分復產方向邁出了第一步，使得供應受擾疑慮有所緩解，而且對需求的擔憂仍揮之不去；金價盤中再創新高，疲軟的美國數據強化聯準會進一步降息的理由。

油價急挫超過2%

布蘭特原油11月期貨下跌1.71美元，跌幅2.27%，結算價報每桶73.46美元；西德州原油11月期貨下跌1.87美元，跌幅2.61%，結算價報每桶69.69美元。

不過，美國原油庫存下降和中東緊張局勢加劇還是為油價提供了一些支撐。

利比亞各派簽署了一項關於央行總裁任命程序的協議，這是解決央行控制權和石油收入爭端的第一步，該爭端打擊了利比亞石油生產和出口。

能源策略師Clay Seigle表示：「利比亞央行危機的解決將推動大量石油供應恢復，而美國墨西哥灣區域生產中斷被認為是非常暫時性的。」

威脅美國墨西哥灣沿岸的颶風已改變方向，轉向佛羅里達州，遠離德州、路易斯安那州和密西西比州附近的石油和天然氣產區。

儘管中國央行周二宣布一系列貨幣支持措施，力度為疫情以來最大，但分析師警告稱，中國需要更多的財政支持來提振經濟活動。

美國能源資訊局（EIA）表示，在截至9月20日的一周內，美國原油庫存減少450萬桶，至4.13億桶，路透調查顯示分析師預期為減少140萬桶。上周汽油和餾分油庫存也有所下降。

伊朗支持的黎巴嫩真主黨與以色列之間的衝突愈演愈烈，也支撐了原油價格，雙方發射跨境火箭彈增加了人們對爆發更廣泛衝突的擔憂。

金價再創紀錄新高

金價周三再創紀錄新高，對美國聯準會將再次大幅降息的預期支撐了漲勢，美元走軟也增加了黃金的吸引力。

現貨金價小跌0.01%，至每英兩2,656.89美元，盤中稍早創下2,670.57美元的紀錄新高；美國黃金期貨收高0.3%，結算價報2,684.7美元。

High Ridge Futures金屬交易主管David Meger表示：「我認為我們仍處於央行放鬆政策的浪潮中，未來可能會進一步放鬆政策，我認為對美元將驅軟的預期也帶來支撐。」

根據CME FedWatch Tool，投資者認為聯準會11月再次降息50個基點的可能性約為59%。

交易商們在等待本周晚些時候聯準會主席鮑爾的發言和的美國通膨數據，以獲得進一步的政策線索。

Blue Line Futures首席市場策略師Phillip Streible表示：「如果我們繼續看到勞動力市場趨弱，如果我們看到聯準會決策官員都重申降息50個基點，那麼我們可能會在未來一兩天內看到每英兩2,700美元的水準。

2024年迄今為止，金價已上漲超過29%，漲勢歸因於央行寬鬆政策和地緣政治問題。

現貨白銀下跌 0.9%，至每英兩31.81 美元，此前曾觸及5月以來最高。白金上漲0.8%，至993.10美元；鈀金下跌1.6%，至1,039.41美元。