福斯考慮關廠裁員 工會不排除12月罷工

德國福斯汽車計劃大量裁員，並首次考慮關閉在德國境內的工廠。福斯25日與金屬工業工會（IG Metall）在德國漢諾威展開第一場集體談判。福斯希望節省人事成本；金屬工業工會希望阻止福斯關廠與裁員。工會預計在12月展開罷工。

福斯4日傳出將推動財務緊縮計畫，並對外表示，因歐洲汽車產業面臨轉型，為了提高未來競爭力，不排除關閉德國境內汽車製造工廠與裁員。今天是雙方進行的第一場勞資協商會議，薪資與就業保障協議是談判焦點。福斯談判代表麥斯溫克爾（ArneMeiswinkel）表示，第一場會議是希望雙方能在初步情況上達成共識。

金屬工業工會下薩克森邦地區經理格羅格（Thorsten Gröger）表示，目前福斯終止幾項就業保障協議裡的項目，沒有提供任何有關於裁員與關廠細節，這是「火上加油」。他說，「一個適用於各廠可能的未來概念，不涉及關廠與裁員」，才是工會需要的，並強調「我們與公司的糾紛才剛開始」，如果有必要，從12月1日起，數萬名員工將會展開罷工。

福斯執行長布魯莫（Oliver Blume）23日在德國電視二台（ZDF）指出，「我預計工會將不惜成本採取明顯動作，我們會為在德國的每個職位奮鬥，這很明確。但基礎是，我們在所有領域的成本都要大幅降低」，目標是雙方在年底達成協議。

據德國焦點（Focus）報導指出，福斯汽車最根本的問題，是錯過從內燃機到替代驅動裝置的轉換，尤其是電動車。只要電動車市占率提升，對內燃機的需求就會降低，在德國的汽車製造工廠就會受到影響，連帶影響相關零件供應商。再者，製造電動車所需要的人力需求遠低於製造內燃機。

報導指出，2023年福斯汽車集團旗下汽車品牌，總體銷售額創下史上新高3220億歐元，稅後利潤達160億歐元。預計明年會持續成長。其中，福斯為最重要的品牌，去年銷售額約864億歐元。這對福斯領導階層來說仍不夠，且這是德國汽車產業目前普遍情況。

布魯莫日前曾表示，汽車行業的「逆風」越來越大。福斯汽車多年來一直是世界上最大汽車製造商，但在電動車製造上仍次於美國特斯拉與中國比亞迪，位居第三。布魯莫形容，「蛋糕變小，餐桌上的客人變多。」目前緊縮計劃是在防止未來的危機。

福斯在10日終止與金屬工業工會於1994年簽訂的就業保障協議，明年7月起，福斯將可因公司營運因素進行裁員。但這作法相對困難，福斯汽車必須證明相應的工作將永遠消失；若福斯關廠，董事會就必須針對員工的社會計畫與勞資委員會達成協議。