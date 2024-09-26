Meta祖克柏示範文青風AR智慧眼鏡 發表Quest 3S VR頭戴裝置
臉書母公司Meta 25日發表最新款的虛擬實境（VR）頭戴裝置Quest 3S，預定下月15日開始銷售。Meta同時也讓首款「功能齊全」的擴增實境（AR）智慧眼鏡原型機「Orion」亮相，但不賣給一般消費者，將在公司內部做為測試與改進產品之用。
Quest 3S零售價299美元起跳，門檻比去年所推的前一代Quest 3起價499美元低了很多。Meta旗下的虛擬實境事業部門Reality Labs將Quest 3定位為一部能處理多種任務的電腦，要與蘋果公司2月推出的3,499美元 Vision Pro頭戴裝置競爭。
除了發表Quest 3S，Meta也展示了外觀有如黑粗框眼鏡的AR智慧眼鏡原型機Orion，並宣布其Meta AI聊天機器人有一連串新功能。
Meta執行長祖克柏表示，Orion使用者能夠玩遊戲、使用多個視窗執行多重任務，並透過擬真的化身與世界各地的人進行視訊會議。
彭博資訊說，Orion是祖克柏實現取代智慧手機、讓雙手自由的關鍵一步，眼鏡上可顯示文字訊息、視訊通話、甚至可以放入YouTube影片。
Orion目前不會出售給消費者，將供內部使用。Meta技術長博斯沃思（Andrew Bosworth）預期Orion未來十年內可發展為消費產品。
CNBC指出，Meta先前所推出的Quest系列頭戴裝置，是市場上最暢銷的VR頭戴裝置，已經賣出數百萬個，這歸功於強力行銷與價格比許多競品低。然而，到目前為止，Meta的努力還是沒能讓VR眼鏡演成文化現象，也沒成為VR軟體生態系裡的主流。Meta 2014年就收購了Oculus，至今已砸超過650億美元在相關硬體研發。
祖克柏為這些花費辯護的理由一直是，這是戰略性的率先行動，要用來預防蘋果控制未來的硬體平台。
蘋果推出Vision Pro後，VR開發者寄望蘋果加入戰局可帶出新一批使用者和新一波應用程式出現，但目前為止沒什麼火花，蘋果一直沒有揭露Vision Pro的銷售成績，據媒體報導，銷售可能低於100萬台，數量很小，因為Vision Pro售價實在太高。
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