Meta祖克柏示範文青風AR智慧眼鏡 發表Quest 3S VR頭戴裝置

臉書母公司Meta 25日發表最新款的虛擬實境（VR）頭戴裝置Quest 3S，預定下月15日開始銷售。Meta同時也讓首款「功能齊全」的擴增實境（AR）智慧眼鏡原型機「Orion」亮相，但不賣給一般消費者，將在公司內部做為測試與改進產品之用。

Quest 3S零售價299美元起跳，門檻比去年所推的前一代Quest 3起價499美元低了很多。Meta旗下的虛擬實境事業部門Reality Labs將Quest 3定位為一部能處理多種任務的電腦，要與蘋果公司2月推出的3,499美元 Vision Pro頭戴裝置競爭。

除了發表Quest 3S，Meta也展示了外觀有如黑粗框眼鏡的AR智慧眼鏡原型機Orion，並宣布其Meta AI聊天機器人有一連串新功能。

Meta執行長祖克柏表示，Orion使用者能夠玩遊戲、使用多個視窗執行多重任務，並透過擬真的化身與世界各地的人進行視訊會議。

彭博資訊說，Orion是祖克柏實現取代智慧手機、讓雙手自由的關鍵一步，眼鏡上可顯示文字訊息、視訊通話、甚至可以放入YouTube影片。

Orion目前不會出售給消費者，將供內部使用。Meta技術長博斯沃思（Andrew Bosworth）預期Orion未來十年內可發展為消費產品。

CNBC指出，Meta先前所推出的Quest系列頭戴裝置，是市場上最暢銷的VR頭戴裝置，已經賣出數百萬個，這歸功於強力行銷與價格比許多競品低。然而，到目前為止，Meta的努力還是沒能讓VR眼鏡演成文化現象，也沒成為VR軟體生態系裡的主流。Meta 2014年就收購了Oculus，至今已砸超過650億美元在相關硬體研發。

祖克柏為這些花費辯護的理由一直是，這是戰略性的率先行動，要用來預防蘋果控制未來的硬體平台。