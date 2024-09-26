陸刺激措施興奮消退 美元走升 日圓重貶逾1%

隨著市場風險偏好弱化，美元周三上漲，日圓兌美元重貶超過1%。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）上漲0.4%至100.912，創8月底來最大漲幅。

隨著交易員研判聯準會（Fed）降息路徑，再掀大幅降息的議論。Fed理事庫格勒表示，若通膨繼續如預期放緩，將支持進一步降息。

Jefferies外匯全球主管Brad Bechtel表示，「圍繞中國刺激措施的樂觀情緒肯定消退了」。 「經歷了本月的動盪之後，月底資金流也開始提振美元，因此隨著本季結束，為第4季重新調整，美元可能會受益」。

美國公債殖利率延續近期漲勢，根據 Tradeweb 的數據，10 年期公債殖利率從周二的3.736% 升至 3.781%。 自Fed上周降息以來，長期公債殖利率不斷攀升。

日圓兌美元重貶1.1%，至144.74。

CIBC Capital Markets的Noah Buffam在報告中寫道，「本周東京消費者價格指數(CPI)將是下一個值得關注的重大事件」，「由於Fed預料比市場預期更加鴿派，而日本央行會繼續鷹派，我們預計美元/日圓年底前將向135價位下跌」。

不只日圓，美元兌瑞典克朗也勁升1%，至10.1956。瑞典央行降息25個基點，並提高了未來數月實施更大幅度降息的可能性，目的是為了刺激國內經濟。美元兌挪威克朗漲1.7%，至10.5859。

歐元兌美元跌0.5%，至1.1130；美元兌瑞郎漲0.8%，至0.8500。