美富豪也搶著投資！杜拜房地產成熱門標的 專家分析2大魅力

雖然中東局勢陷入動盪，位於阿拉伯聯合大公國（以下簡稱阿聯）的杜拜經濟卻蓬勃發展。這個位於沙漠中的城市，以低稅收和穩定的政經環境吸引各國投資客，其中最火熱的投資標的之一，就是房地產市場，連美國富豪都將自己位於紐約的房產和公司出售，轉而投資杜拜。究竟，杜拜有何魅力？

這裡曾是一座不起眼的小漁村，經過數十年的建設發展，如今已成為全球最繁榮的國際都市之一，曾連續三年被國際旅遊評論網站Tripadvisor評選為最佳旅遊目的地，還被英國房地產服務公司Savills評為全球最佳遠距工作城市之一。

它，就是有新紐約之稱的「杜拜」。

杜拜：全球奢華與繁榮的代名詞

根據《富比世》報導，隨著各大跨國企業和遊客的湧入，杜拜已經不再只是貿易中心，更是全球商業、觀光和奢華生活的代名詞。

這座城市不僅擁有先進的基礎設施，其優勢的戰略位置，更吸引大量的國際企業和投資者。

憑藉現代化的購物中心、壯觀的摩天大樓、壯麗的海灘和先進的基礎設施，杜拜成了無數遊客和商務人士的理想選擇，奠定其在全球舞台上的重要地位。

杜拜的快速發展，也讓人口和經濟規模持續成長。數據顯示，杜拜2024年的常住人口接近370萬，另外還有超過110萬人在城市周邊臨時居住或每日通勤，預計到了2040年，城市人口將增加到580萬。

《富比世》分析，人口增長的動力，來自杜拜不斷優化的生活品質、穩定的政府治理，以及對外國居民和投資者的友善政策。

其中，房地產市場更是吸引全球各地的投資者蜂擁而來。

稅制優惠、親民房價，杜拜成投資新熱點

「杜拜處於一個非常特殊的位置，無論好壞，我們都成為區域危機的受益者，」房地產諮詢公司Property Monitor執行長約欽克（Zhann Jochinke）對《美聯社》表示。

據報導，杜拜的房地產市場之所以蓬勃發展，不僅是因為擁有穩定的經濟環境和友好的稅收政策，更因為其獨特的地理位置，吸引來自世界各地的投資者蜂擁而至。

對想要擁有奢華住宅的買家來說，杜拜可說是提供極具吸引力的投資機會。

相較於倫敦、紐約等其他國際大城市，杜拜高級住宅每平方英尺的價格較為親民，另外，投資者還可以享有免除資本利得稅、租金收入稅，以及財產稅等優惠政策。

當地企業管理顧問公司ValuStrat的數據顯示，2024年第二季，杜拜的高級別墅價格就較去年成長約38%，創下歷史新高，連一般公寓的價格，也有相似的漲幅。

即使是受到自然災害如洪水的影響，杜拜的房地產市場依然展現驚人的韌性，奢華房地產的需求仍持續增長。

即使是受到自然災害如洪水的影響，杜拜的房地產市場依然展現驚人的韌性。圖為今年4月杜拜暴雨成災。歐新社

光是2024上半年，國營開發商阿瑪爾地產公司（Emaar Properties）就繳出81億美元（約新台幣2593億元）的銷售成績單，超越去年同期的52億美元（約新台幣1664億元），顯示市場的強勁需求。

然而，隨著房地產市場的持續發展，一些分析師指出，這種破紀錄的成長能持續多久仍是問題，如果需求無法跟上，過多的房屋供應最終可能會拖慢市場成長。

標普全球（S&P Global）分析師萊斯科娃（Tatjana Lescova）就指出，大量新建的住宅將在未來幾年內交付，這可能會對市場造成供應過剩的壓力。

不過，約欽克認為，目前市場仍在穩定消化這些新增的供給，買家的需求也依然旺盛，杜拜的房地產市場，預計在短期內繼續保持活躍。

美國富豪的杜拜夢

杜拜的繁榮和快速發展，也吸引大量美國富豪入主，這些人開始將杜拜視為他們的新家園，其中，強森（Alexander Johnson）就是典型的例子。

《今日美國》提到，這位資深的房地產投資者和經紀人，在美國和杜拜的房地產市場都擁有豐富的經驗，他從2009年在紐約成立第一家公司，多年來，建立許多投資組合。

在紐約擁有15處房產後，他決定將美國的房地產和公司出售，並將資金重新投資到杜拜，創立亞歷山大·約翰遜集團（Alexander Johnson Group）。

強森從美國轉移到杜拜，不僅是出於商業考量，更是戰略眼光的體現。

「與美國由槓桿和信用驅動的房地產市場不同，杜拜的房地產交易超過七成都是現金交易，投資者可免受抵押貸款的利率波動，以及經濟衰退的影響，」他說。

此外，杜拜的低犯罪率、穩定的政府和安全環境，也成為富豪們尋求財富保值和高品質生活的理想目的地。

「不只美國人，包括印度人、英國人和中國人，都爭相投資杜拜的房地產，」強森分享道：「甚至像演員布萊德·彼特（Brad Pitt）和川普（Donald Trump）這樣的美國名人，也在杜拜擁有大量房地產。」

過去歷史上，美國夢象徵機會和繁榮，而如今，隨著杜拜成為追求穩定和成長的理想目的地，一個新的「杜拜夢」正在形成。

（本文出自2024.09.24《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）