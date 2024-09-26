AI很旺！美光財測超亮麗 上季營收猛增近一倍 盤後飆漲14%

記憶體晶片大廠美光（Micron）上季營收翻增近一倍，締造逾十多年來最佳營收增幅，同時提出亮麗的本季財測，受惠於AI產業對記憶體晶片需求大爆發，消息激勵美光股價在盤後飆漲14%。

美光25日表示，預期9月展開的會計年度第1季營收約87億美元（上下加減2億美元），這高於分析師預估的83.2億美元；預期本季每股盈餘1.74美元，高於市場預期的1.52美元。

美光同時預估，本季毛利率提高至約39.5%。這也高於分析師預估的37.7%。

亮麗的展望是美光正受惠於AI支出榮景的最新跡象。高頻寬記憶體（HBM）訂單為美光和其他晶片製造商新增了一項利潤可觀的收入來源。HBM能夠更迅速地存取大量資訊，有助於發展AI系統，而美光、南韓的SK海力士和三星電子是「惟三」提供HBM晶片的業者。

美光執行長梅羅塔在聲明中說：「強勁的AI需求帶動我們資料中心DRAM產品的強勁成長。步入2025年度，我們處於美光歷史上的最佳競爭地位。」他也在分析師會議中表示：「資料中心客戶的需求持續強勁，而客戶的庫存水準健康。」

供不應求讓美光能夠漲價並敲定長期保證合約。美光25日表示，供貨給2024、2025年度的產品已經售罄，重申6月時表示HBM晶片已經賣完的說法。

消息激勵美光股價25日盤後大漲超過14%，報每股109.73美元。截至收盤時，美光股價為每股95.77美元，今年來上漲12%。

回顧截至8月底止的上季，美光營收大增93%至77.5億美元，剔除特定項目後，每股盈餘1.18美元，高於分析師預估的76.6億美元營收與每股盈餘1.12美元。

AI熱潮也協助美光減緩PC和智慧手機市場記憶體晶片過剩帶來的衝擊。結合AI技術的PC預料需要搭載更多記憶體晶片，有助美光這類公司。

Summit Insights資深研究分析師Kinngai Chan表示，AI PC可能必須有多出30%的DRAM ，而微軟推動使用者轉為採用Windows 11的PC，有助於擴大市場，尤其是2025年的商用PC市場。

美光的財報通常會為半導體產業定調，原因是它是比同業較早公布財報的業者，而且由於業務客戶涵蓋PC、資料中心和智慧手機產業，能讓人一窺產業最新情勢。