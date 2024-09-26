台積電ADR連三日上漲 較台北交易溢價15.6%
台積電ADR周三（25日）上漲0.2%，收在182.35美元，較台北交易溢價15.6%。
美國股市道瓊工業指數和標普500指數周三收低，道瓊工業指數下跌 293.47 點，跌幅 0.7%，至 41,914.75 點，結束四連漲；標普500指數報5,722.26點，下跌10.67點，跌幅0.2%；那斯達克綜合指數報18,082.21點，上漲7.68點，漲幅0.04%。
費城半導體指數上漲0.8%，輝達（NVIDIA）領軍上漲2.1%。
台灣加權股價指數周三大漲329.82點，收在22,761.60點，漲幅1.5%。台積電ADR漲1.8%，收在1,005.00元。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 162.31 +0.69 158.50 2.40
中華電 CHT 127.52 -0.07 126.50 0.81
台積電 TSM 1,161.79 0.21 1,005.00 15.60
聯電 UMC 55.37 +0.93 54.50 1.59
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
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