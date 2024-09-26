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台積電ADR連三日上漲 較台北交易溢價15.6%

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
台積電。路透
台積電。路透

台積電ADR周三（25日）上漲0.2%，收在182.35美元，較台北交易溢價15.6%。

美國股市道瓊工業指數標普500指數周三收低，道瓊工業指數下跌 293.47 點，跌幅 0.7%，至 41,914.75 點，結束四連漲；標普500指數報5,722.26點，下跌10.67點，跌幅0.2%；那斯達克綜合指數報18,082.21點，上漲7.68點，漲幅0.04%。

費城半導體指數上漲0.8%，輝達（NVIDIA）領軍上漲2.1%。

台灣加權股價指數周三大漲329.82點，收在22,761.60點，漲幅1.5%。台積電ADR漲1.8%，收在1,005.00元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 162.31 +0.69 158.50 2.40

中華電 CHT 127.52 -0.07 126.50 0.81

台積電 TSM 1,161.79 0.21 1,005.00 15.60

聯電 UMC 55.37 +0.93 54.50 1.59

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

台積電 指數 標普

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