標普和道指收低 市場關注Fed降息線索；美光盤後大漲

美國股市道瓊工業指數和標普500指數周三收低，從中國大陸大規模刺激計畫推動創下的歷史新高回落，在沒有任何新的重大利多提振股價的情況下轉跌。

道瓊工業指數下跌 293.47 點，跌幅 0.7%，至 41,914.75 點，結束四連漲；標普500指數報5,722.26點，下跌10.67點，跌幅0.2%；那斯達克綜合指數報18,082.21點，上漲7.68點，漲幅0.04%。

費城半導體指數上漲0.8%，英特爾（Intel）、超微（AMD）、輝達（NVIDIA）領軍上漲，台積電ADR小漲0.2%。

美光股價盤後大漲10%以上，這家美國最大的記憶晶片製造商對本季營收發出強勁預測，受益於對人工智慧（AI）設備的需求。輝達股價盤後也攀升。

投資人從周三新公布的數據中尋找有關經濟和房地產市場的線索。上個月新建獨戶住宅銷量下降，抵押貸款利率連續八周下降，刺激了購房需求。

周四將公布每周申請失業救濟人數和耐用材訂單。 周五，美國商務部將公布備受關注的個人收入和支出數據，以及聯準會（Fed）偏好的通膨指標。

美國公債殖利率延續近期漲勢，根據 Tradeweb 的數據，10 年期公債殖利率從周二的3.736% 升至 3.781%。 自Fed上周降息以來，長期公債收益率不斷攀升。

根據芝商所（CME）FedWatch工具顯示，Fed 在 11 月會議上降息 50 個基點的機率已從本周50%上升至 57.4%。

Fed理事庫格勒周三表示，她「強烈支持」Fed上周將利率下調50個基點的決定，這是轉而重點關注就業市場計畫的一環。

貝萊德美洲首席投資和投資組合策略師Gargi Chaudhuri表示，美國經濟成長的基準情境是逐漸放緩但仍維持正成長，「然而，經濟降溫更容易受到外在衝擊的影響，我們關注美國大選等潛在引發波動的事件」。

惠與（HPE）股價大漲5.1%，在標普 500 指數中漲幅最大。在跡象顯示企業伺服器回暖之際，巴克萊將對該公司的評級從「持平比重」上調至「加碼」。

道瓊工業指數在創下紀錄新高後回落，受到安進大跌 5.5%所影響，分析師對一種治療濕疹的藥物的後期研究結果感到失望。

標普 500 指數 11 大類股中有 九 個下跌，能源股領跌，跌幅為 1.9%。科技股上漲 0.5%，受益於輝達上漲2.1%。

蘋果下跌0.5%，一家政府下屬研究公司的數據顯示，8月包括iPhone在內的外國品牌智慧手機在中國銷量下降。

花旗集團 、美銀和摩根大通拖累銀行板塊下跌0.93%。KB Home 第3季獲利不佳，股價急挫 5.4%。

福特汽車和通用汽車（General Motors）均下跌超過 4%，摩根士丹利下調對二者的股票評價。

Visa周二大跌5.5%後再跌1%，美國司法部表示將以違反反壟斷法起訴該公司。