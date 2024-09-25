美債市場隨Fed降息轉變 尋求高收益掌握3要訣

聯準會（Fed）已啟動降息循環，9月降利率2碼（0.25個百分點）只是起步，美債投資人該如何調整投資組合，以獲得更高收益？

期貨市場交易員目前預期，Fed在11月7日下次開會時再降息2碼的機率將近60%，12月18日會議進一步降息2碼的機率也升高。

道瓊社報導，美國短期利率可能繼續走下坡，所以投資人若想獲得更多收益，此刻有必要檢視自己的債券投資組合。一大挑戰是，愈是接近11月5日美國總統選舉日，市場對下屆政府擴大財政刺激的顧慮就愈高，愈可能加劇市場波動。擴大聯邦支出可能導致Fed放慢降息步調。

建議一：1年期至7年期美國公債

過去一周來，美國長期公債殖利率已回升。10年期美國公債殖利率如今升至3.78%左右，高於9月17日（Fed宣布降息前一天）的3.64%。但專家認為，隨著Fed持續降息，現在聚焦於比10年期美債期限稍短的美國公債，或許最明智。

摩根士丹利投資管理公司固定收益團隊主管Vishal Khanduja說，大摩正減碼較長期美國公債，例如30年期美債，同時加碼短期至中期（1至7年）美國公債。

巴隆周刊（Barron's）指出，那種策略或可讓投資人兩頭賺，一方面可能收割穩定的收益，另一方面也可把握長債殖利率升高的機會賺價差，並且避免更短期美債價格隨殖利率走高而下跌。（債券價格下跌時殖利率升高，而最長期債券對利率變動更敏感）

Khanduja接受巴隆訪問時說：「固定收益正履行雙重任務：產生收益，而且在市場承受壓力時，與風險性資產呈現負相關。」

要魚與熊掌通吃，不妨考慮一些ETF，像是iShares 1至3年期美國公債ETF，以及iShares 3至7年期美國公債ETF。道瓊市場數據顯示，過去一周來，這兩支ETF大致走平，對照下，iShares 20年期以上美國公債ETF正踏上一連六個交易日下跌之路，期間價格跌幅超過3%。

建議二：信評較優的公司債

Khanduja也看好品質較優的公司債，包括投資級公司債，以及信評略低於投資級的垃圾債券。

他說：「美國企業基本面仍強。」他不太擔心垃圾債券違約風險增加，因為美國經濟仍強，Fed降息只是讓利率「重新校準」，從之前抗通膨所需的高水準降下來，而不是出自於為了避免衰退而緊急降息提振成長。

晨星推薦三支公司債ETF：先鋒短期公司債基金、先鋒中期公司債基金，以及先鋒長期公債債基金，殖利率從大約4%到5.4%不等。

Lazard資產管理公司固定收益團隊也看好美國公司債，尤其因為投資級公司債發行者擁有獲利強勁、資產負債表穩健、債務負擔又輕的優勢。

此外，可轉換債券（可轉換為股票的公司債）看來也頗吸引人，且可望隨利率降下來而受益。晨星指出，Calamos可轉換股票另類ETF，以及富達可轉換證券基金，是這個類別的首選。

建議三：高配息股

尋求收益的投資人，不應疏忽慷慨配息的股票。股票的投資風險或許較高，但對利率波動的曝險卻低於債券。

Advisors資產管理公司首席投資策略師Matt Lloyd說，投資人此刻要的是股利，「收益不是只能從債券取得」，「股利既提供更高品質，也能分散化」。要訣是挑選現金流可預測的優質公司。

他偏好國防類股，無論11月選舉結果為何，都能受益於聯邦支出擴增。他也青睞頂尖金融股、不動產公司，以及消費必需品公司。