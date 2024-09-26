開發中亞洲國家GDP成長率 亞銀上修

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電

亞洲開發銀行昨（25）日略為上調開發中亞洲國家今年的經濟成長率預測0.1個百分點至5%，主因為消費強勁與科技出口需求居高不下，並且預期中國大陸將推出更多經濟刺激措施，支撐成長。

亞銀發布更新版2024年亞洲開發展望報告指出，開發中亞洲國家今年國內生產毛額（GDP）可望成長5%，高於4月預估的4.9%，明年成長率維持在4.9%。亞銀也下調開發中亞洲今年通膨率預估到2.8%，低於4月預期的3.2%，因中國大陸物價與需求疲軟。

若不計中國大陸，開發中亞洲今年GDP成長率預估將達5.1%。亞銀預估中國大陸今、明兩年的GDP成長率分別為4.8%與4.5%，低於去年的5.2%。

亞銀首席經濟學家帕克（Albert Park）表示，「中國不只是景氣減緩，而是整個結構性的放緩，對於中國房地產今年觸底、明年反彈的預期是否會實現，仍待觀察」，北京政府可能需要更多努力，以緩解消費者和投資人的憂慮，「更防患未然的政策可望帶來助益」。

亞銀指出，通膨放緩，正在為亞洲央行最終寬鬆貨幣政策創造環境。隨著通膨率低於或接近目標，一些央行正以寬鬆政策以支撐經濟活動。此外，8月美國公債殖利率和美元下滑的壓力，加上當時對美國降息的預期升高，造成許多亞幣升值，也為亞洲央行降息創造更多空間。

美國公債

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