OECD上修全球GDP增幅 經濟重返穩定成長

經濟合作發展組織（OECD）25日小幅上修2024年全球經濟成長至3.2%，因為通膨減緩助長家庭所得，並且讓主要央行持續謹慎放鬆貨幣政策，引領全球成長重拾穩定。OCED並預期，到明年底時，G20國家的通膨率大多可望達標。

依據OECD公布最新世界經濟展望報告，預期2024年全球經濟成長率將達到3.2%，比5月預估的3.1%小幅上修，2025年成長率預測維持在3.2%不變。

OECD指出，在各國央行緊縮貨幣政策的延遲效應消退、通膨降低鼓勵消費者支出之際，各國央行降息可望助長日後的支出。如果油價最近下跌的走勢持續下去，未來一年全球整體通膨率可能比5月的預期低0.5個百分點，「預估的展望相對良好，成長穩定或改善，通膨也趨緩」。

主要國家成長預測

隨著通膨滑向央行目標，OECD預測，到2025年底，美國聯準會基準利率目標區間可望從現在的4.75%~5%降至3.5%，屆時歐洲央行政策利率可望從現在的3.5%降至2.25%。

OECD也預估，今年美國經濟成長率可達2.6%，明年成長率預料將在Fed降息緩和景氣降溫下，趨緩至1.6%，比5月時預測的1.8%下修。

世界第二大經濟體中國大陸今年經濟成長率預估維持在4.9%，明年成長率預料將減緩至4.5%，顯示政府刺激經濟措施協助抵銷消費者需求疲軟和不動產泡沫化打擊。

在世界兩大經濟體成長減速的同時，明年歐元區預估成長率幾乎可望倍增，從今年的0.7%提高到1.3%，得力於所得增幅超越通膨率。OECD並上修英國經濟展望，估計今、明兩年成長率分別為1.1%和1.2%，分別高於5月時預估的0.4%和1%。

其他主要新興經濟體部分，印度今年經濟成長率預估獲上調0.1個百分點至6.7%，明年也調高0.2個百分點到6.8%；巴西預估今年將成長2.9%，明年降到2.6%；印尼今、明兩年的成長率預測維持不變。