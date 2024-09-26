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三星缺工 找高中畢業生

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
三星集團正擴大僱用高中畢業生。 （美聯社）
三星集團正擴大僱用高中畢業生。 （美聯社）

隨著南韓勞動市場的高技術人才日益緊俏，三星集團正進一步僱用高中畢業生，不只派給他們生產線工作，也包含研發工作，希望藉此提升製造水準。

三星集團近年來一直穩定增聘高中畢業生，2007年來截至去年，電子產品和顯示器部門已僱用約1,600名高中畢業生。

三星集團也將允許高中畢業生和大學畢業生，一起參加10月開始的內部軟體訓練課程，也計劃挑選高中生加入其獎學金計畫，在實習結束後優先僱用。

三星集團並已設立內部設施，訓練這些高中學歷和其他年輕員工專業技能，且使用的都是各領域最新的先進設備。在資訊科技（IT）領域，三星集團也提供電腦給受訓者，透過試驗與錯誤的過程，開發應用程式（App）與雲端服務。

南韓工程師人力持續短缺，尤其是製造業。出生率下滑和人口老化導致的勞動年齡人口減少，更讓高技術人才的短缺惡化。

南韓大學入學率2023年達到破紀錄的76.2%，比十年前增長8.6個百分點。截至今年，南韓約70%的20-30多歲人都擁有大學學歷，是經濟合作發展組織（OECD）成員國中最高的國家。

但隨著愈多年輕人尋求高等教育，在製造業工廠裡工作的年輕人也減少。為解決勞動力短缺，南韓政府2010年成立所謂的「大師」（Meister）高中。

南韓 年輕人

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