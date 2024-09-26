Google指控微軟壟斷

美國搜尋巨人Google已向歐盟競爭當局正式投訴，指控微軟公司濫用在企業軟體市場的支配地位、從事不公平的雲端運算商業行為，導致歐盟公民選項降低、價格提高，且暴露於網路安全風險，促請對微軟啟動反托辣斯調查。

Google在訴狀中指控微軟濫用企業軟體市場優勢，逼迫客戶採用自家Azure雲端平台並設法套牢他們，防止客戶輕易轉換別家服務。Google寫道，微軟透過授權條件，限制客戶使用Google Cloud、亞馬遜網路服務（AWS）等對手雲端服務，否則就施以「重罰」，這種行徑「利用」客戶對Windows及微軟其他軟體的依賴，按歐盟法律已構成濫用市場支配地位的條件。

此外，Google並指控微軟宰制雲端服務市場，使歐盟公民暴露於網路安全與資訊科技（IT）系統當機風險之中，安裝微軟Windows的數百萬部電腦7月因CrowdStrike程式更新有瑕疵而大當機，癱瘓世界各地機場、銀行、證券交易和企業運作，就是明顯例證。

Google致函反托辣斯監管官員說，微軟客戶若想把Window軟體移往Azure雲端，「幾乎不費分文就辦得到」，但若是想遷至對手雲端服務就「必須加價400%買新的Windows伺服器作業系統授權」。

Google Cloud副總裁查維里25日表示，Google希望歐盟監管當局強迫微軟移除加諸在使用對手雲端服務的限制。他說：「若我已付錢買了這些授權，理應能選擇用在何處。」

Google提出申訴的實際影響可能在多年後才會顯現。歐盟競爭執法官員將評估是否展開正式調查、接下來決定是否提出告訴，然後還得針對可能的違規、罰款和補救措施作出裁決，甚至可能在法庭上受到挑戰。整個過程走完通常費時多年。

長久來，Google的雲端服務落後微軟和亞馬遜，但過去一年來人工智慧（AI）熱潮帶進不少生意，今年第2季獲利11.7億美元，優於市場預期。