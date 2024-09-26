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OPEC樂觀全球原油需求
石油輸出國組織（OPEC）對全球石油需求預估更加樂觀，堅稱到本世紀中葉都將持續成長，但許多能源分析師並不同意這個看法，認為若這種預測成真，將意味氣候災難。
根據OPEC的2024年世界石油展望報告，到2050年，全球每日石油需求將增加1,790萬桶，達到1.2億桶，高於去年預測的每日1.022億桶。印度是需求成長的最大貢獻者，每日石油需求將增加800萬桶。
OPEC的預測遠高於業界其他人的看法，像是英國石油認為石油需求將在2025年觸頂，到2050年時，全球每日需求會下滑到7,500萬桶。而國際能源總署（IEA）則認為，全球石油需求在2030年底達到頂峰。
如今OPEC和IEA對每日石油需求的預測差距異常的大，特別是今年這麼晚的時候還是如此。像是IEA認為2024年每天需要額外90萬桶石油，而OPEC則認為需要額外200萬桶。
OPEC和IEA每年首度發布報告時看法不同很常見，但隨著經濟數據陸續發布，靠近年底時，他們的預測會愈來愈相近。扣除2020到2022年新冠疫情期間，自2010年來，這兩大組織任一年9月前的預測差距，從沒超過（每日）35萬桶。
OPEC對石油需求的更樂觀看法反映出，已開發國家出於「能源安全的必要性」，重新評估擺脫化石燃料的能源轉型。因此，OPEC呼籲石油產業進行更多投資，預計到2050年須投資17.4兆美元。
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