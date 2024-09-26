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輝達黃仁勳售股計畫提前完成 套現逾7億美元

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國人工智慧（AI）晶片巨擘輝達執行長黃仁勳似乎已提前完成預先安排的售股計畫。 (路透)
美國人工智慧（AI）晶片巨擘輝達執行長黃仁勳似乎已提前完成預先安排的售股計畫。 (路透)

美國人工智慧（AI）晶片巨擘輝達（Nvidia）執行長黃仁勳似乎已提前完成預先安排的售股計畫，完成出售600萬股的作業，套現超過7億美元，消弭了一大不確定性，再加上輝達的產品需求看好，激勵輝達股價24日收盤大漲4%。

61歲的黃仁勳在3月中旬透過一項交易計畫，要在2025年第1季結束前出售上看600萬股的輝達持股。最新的申報文件，黃仁勳在6月13日-9月12日間進行一連串交易後，黃仁勳已提前幾個月達成售股目標。

黃仁勳在這段期間出售的股數介於70股-7.53萬股，價格介於91.72-140.24美元，總計以平均每股118.83美元售股，進帳7.13億美元。

根據另一份申報資料，黃仁勳的個人帳戶目前持有7,540萬股輝達股票，還透過其他信託和合夥事業另外持有7.86億股。在輝達最新的委託書聲明，黃仁勳被列為最大個人股東。

雖然黃仁勳可能再次執行賣股計畫，但他出售持股帶給輝達股價的不確定性至少已暫時消失。黃仁勳今年來出售的股數，已遠多過去年的23.75萬股。他去年以平均每股463.95美元的價格售股，進帳1.1億美元。

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