科技巨頭爭搶乾淨能源

科技巨頭為滿足人工智慧（AI）大量的能源需求，正爭相尋覓乾淨能源，以兌現減排承諾。世界各國領袖24日也呼籲擴大投資再生能源，以因應氣候變遷。

Google正在內華達州與一家公用事業商合作，採購地熱電力；在北卡州與南卡州，Google、亞馬遜、微軟攜手杜克能源（Duke Energy）推動小型核子反應爐技術。另一項有望獲得科技產業支持的早期技術，為可儲存乾淨能源長達數天的儲能電池。

這些協議反映出科技業對綠能的迫切需求，這也讓兩個截然不同的產業產生了連結。

科技業已是太陽能與風電的最大採購者，但還不足以滿足資料中心的全天候電力需求。在ChatGPT等生成式AI平台所進行的搜尋，耗電量至少是傳統Google搜尋的十倍以上。摩根士丹利估算，從現在到2030年，資料中心建置潮的碳排量，可能等同於美國約40%的年碳排量。

相關電力需求已使化石燃料電廠延役，拖累美國對抗氣候變遷的進程。Meta近來指出，去年碳排量比2019年高出約70%。微軟在截至去年6月的三年期間，碳排量增加40%。Google在止於去年12月的四年間，碳排量躍增近50%。

科技巨頭在數年前立下減排承諾，碳排量卻依然持續增長，顯示企業實現氣候變遷目標的難關。另外，各國領袖24日在全球再生能源峰會上表示，儘管再生能源的部署愈來愈快，但仍不足以兌現抗暖化目標。歐盟執委會主席范德賴恩呼籲，全球領袖應為此導入更多資金。

取得更多民間投資，是達成聯合國氣候變化綱要公約第28次締約方會議（COP28）所設定目標的關鍵。在去年的會議上，近200個國家一致同意，在2030年前全球再生能源裝置容量應增加兩倍。

彭博資訊預期，在2030年前，全球再生能源裝置容量料將達到10.3太瓦（TW），略低於COP28設定的11太瓦，若要達標須每年投資約1兆美元。

肯亞總統魯托則說，全球最佳的光照地區有60%位於非洲，但當地卻只獲取全球不到50%的再生能源投資，建議加強投資非洲，以實現COP28的目標。