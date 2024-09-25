Google控微軟壟斷雲端服務 向歐盟提出申訴
科技巨頭谷歌（Google）今天宣布，已向歐洲聯盟執行委員會提出申訴，指控對手微軟採取「反競爭」授權措施，強迫客戶使用自己的雲端服務。
法新社報導，谷歌雲端運算服務Google Cloud副總裁札弗里（Amit Zavery）在記者會表示：「我們相信訴諸監管行動，是終結微軟（Microsoft）綁定供應商行為、提供客戶選擇並建立公平競爭環境的唯一方法。」
谷歌指出，微軟利用企業客戶對作業系統WindowsServer等「必備」軟體產品的依賴，強迫他們使用微軟Azure雲端平台。
谷歌控訴，微軟藉由將價格提高400%，讓客戶難以負擔在Google Cloud或亞馬遜網路服務（AWS）等微軟對手的雲端運算平台使用Windows Server或其他產品。
札弗里在Google Cloud歐洲區總裁布雷迪（TaraBrady）共同署名的部落格文章中寫道：「儘管並不存在技術障礙，微軟授權條款對歐洲客戶設下限制，讓他們無法將當前微軟工作負載遷移至競爭對手的雲端運算平台。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言