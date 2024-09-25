Google控微軟壟斷雲端服務 向歐盟提出申訴

中央社／ 巴黎25日綜合外電報導
Google。路透社
Google。路透社

科技巨頭谷歌Google）今天宣布，已向歐洲聯盟執行委員會提出申訴，指控對手微軟採取「反競爭」授權措施，強迫客戶使用自己的雲端服務。

法新社報導，谷歌雲端運算服務Google Cloud副總裁札弗里（Amit Zavery）在記者會表示：「我們相信訴諸監管行動，是終結微軟（Microsoft）綁定供應商行為、提供客戶選擇並建立公平競爭環境的唯一方法。」

谷歌指出，微軟利用企業客戶對作業系統WindowsServer等「必備」軟體產品的依賴，強迫他們使用微軟Azure雲端平台。

谷歌控訴，微軟藉由將價格提高400%，讓客戶難以負擔在Google Cloud或亞馬遜網路服務（AWS）等微軟對手的雲端運算平台使用Windows Server或其他產品。

札弗里在Google Cloud歐洲區總裁布雷迪（TaraBrady）共同署名的部落格文章中寫道：「儘管並不存在技術障礙，微軟授權條款對歐洲客戶設下限制，讓他們無法將當前微軟工作負載遷移至競爭對手的雲端運算平台。」

Google 微軟 歐盟 谷歌 雲端

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