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美股早盤漲勢熄火！北京救市拉不動美股 輝達跳漲超過2％

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
美股三大指數25日早盤平盤波動，市場聚焦於後續的經濟數據。路透
美股三大指數25日早盤平盤波動，市場聚焦於後續的經濟數據。路透

美股三大指數25日早盤漲勢稍歇，未能延續前市衝上歷史新高的氣勢，顯示北京當局祭出最新刺激計畫的利多效應，並未擴散到亞股以外的市場。

道瓊工業指數早盤小跌0.2%、標普500指數漲0.03%、那斯達克指數漲0.13%、費城半導體指數漲0.7%、台積電ADR漲0.6%、輝達漲2.9%。

隨著聯準會（Fed）已啟動降息循環，投資人目前更關注經濟現況。紐約人壽投資公司首席市場策略師古德溫說：「我會持續買進美股，直到初領失業救濟金人數開始增加、或企業獲利開始下滑，也就是當經濟成長成為問題時。」他說，在這之前，隨著多空交戰，股市的波動性會相當大。

美國上周初領失業救濟金人數預定26日公布，Fed主席鮑爾同日也將發表演說。美國上月個人消費支出指數（PCE）預定27日發布。

北京 指數 美國 美股 輝達

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