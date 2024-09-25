包括Google、微軟！逾百企業簽署歐盟AI協約 承諾提前遵行人工智慧法

在歐盟人工智慧法分階段落實前，歐盟執委會邀請相關業者簽署協約，承諾加速準備、提前遵照此法。執委會今宣布獲逾百家企業簽署，包括Google、OpenAI、微軟等，但蘋果公司和Meta未在其中。

全球第一個「人工智慧法」（AI Act）今年8月起在歐洲聯盟（EU）生效，但分階段實施規範內容，包括屬該法認定為「不可接受的風險」類別的AI運用將自明年2月2日起完全禁止；一般用途型AI和罰款等相關規定，則自明年8月起適用，歐盟各國有2年緩衝期來全面落實此法內容。

歐盟執行委員會（European Commission）為促進業界提早準備遵行此法，廣邀企業簽署「歐盟AI協約」（EU AI Pact），承諾在自家公司內部開始提前採行歐盟AI法所訂下的原則。

執委會表示協約主要內容為3個核心行動，一是設定AI管理策略，促進組織內對AI運用及未來AI法遵行的準備工作；二是開始鑑別自家企業相關AI系統是否可能被歸為歐盟AI法定義的「高風險」類別，因而將受較嚴格規範；三是促進公司員工對AI的知識力，確保合乎倫理和負責任的AI開發。

執委會指出，簽署協約的企業還有過半數額外承諾將提高透明度，包括標示AI生成內容、採用人類監控等。

根據執委會提供的簽署名單，亞馬遜（Amazon）歐洲公司、Google（未以母公司Alphabet名義簽署）、微軟（Microsoft），以及開發出當紅AI應用ChatGPT的OpenAI公司，都在其列。

但同樣積極投入AI開發的蘋果公司（Apple）、臉書（Facebook）母公司Meta，以及與歐盟關係不佳的馬斯克（Elon Musk）旗下社群媒體X、中國抖音海外版TikTok等，則都未參與歐盟的倡議。

值得一提的是，Google歐洲總裁布里廷（MattBrittin）23日投書「歐洲動態」（Euractiv），批評歐盟對AI的監管太嚴。

他指出，自2019年以來歐盟已推出超過100個衝擊數位經濟和社會的法規，而且「問題不只在數量，還有複雜性」，直批這些法規僅靠單次連繫、未經測試且執行不一致，各種規則爆炸性出現，對企業和創業家研發、推出和採用新數位工具帶來挑戰。

布里廷表示，據Google委託諮詢機構Public First調查顯示，僅是生成式人工智慧（Generative AI）這項技術就可望為歐洲增加1.2兆歐元（約新台幣43兆元）經濟產值，且59%歐洲人認為AI對社會有益，因此他呼籲歐盟改變「監管優先」（regulatory-first）的政策，以免錯失發展新科技契機。