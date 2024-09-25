快訊

衛福部宣布日本福島5縣食品進口即日起解禁

藍白封殺總預算 卓榮泰宴請綠委時嘆：原可報告亮點、如今黯淡無光

永和住處樓下傳槍響！蕭美琴報平安直呼 「沒事」：事發時我不在家

印尼正式遞交申請函加入CPTPP 盼擴大出口巿場吸引投資

中央社／ 雅加達25日綜合外電報導
「跨太平洋夥伴全面進步協定」已有12個成員。 法新社資料照
「跨太平洋夥伴全面進步協定」已有12個成員。 法新社資料照

印尼國營通訊社安塔拉（Antara）報導，經濟統籌部長艾朗嘉宣布，為擴大出口巿場，印尼已經正式申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）。

路透社報導，據艾朗嘉（Airlangga Hartarto）指出，印尼已經正式向CPTPP協定存放國紐西蘭遞交申請函。

艾朗嘉說：「為了從結構上改革我們經濟、為印尼經濟打開巿場准入，我們作出這項決定。」

這個自由貿易協定已有12個成員，雅加達於5月宣布有意加入，盼藉由擴大巿場准入來吸引投資。

CPTPP成員包括澳洲、汶萊、加拿大、智利、日本、馬來西亞、墨西哥、紐西蘭、秘魯、新加坡、英國和越南。

CPTPP 印尼 紐西蘭 自由貿易

延伸閱讀

新北北海岸國際風箏節 28日石門飛天較勁

國策顧問賴維信：看印尼發展要跳脫窠臼 盼續南向政策

大陸羽賽／「麟榤配」不敵印尼組合 男雙首輪止步

推動台印尼經貿合作 駐印尼副代表：減少對中依賴

相關新聞

美股早盤漲勢熄火！北京救市拉不動美股 輝達跳漲超過2％

美股三大指數25日早盤漲勢稍歇，未能延續前市衝上歷史新高的氣勢，顯示北京當局祭出最新刺激計畫的利多效應，並未擴散到亞股以...

美國州長將訪台！無人機公司主管下月也訪美 顯示台美加強合作

彭博資訊報導，美國一位想在自己州內建立無人機中心的州長，即將率領企業代表團訪問台灣，暗示雙方將在這個科技領域上加強合作。

Google控微軟壟斷雲端服務 向歐盟提出申訴

科技巨頭谷歌（Google）今天宣布，已向歐洲聯盟執行委員會提出申訴，指控對手微軟採取「反競爭」授權措施，強迫客戶使用自...

包括Google、微軟！逾百企業簽署歐盟AI協約 承諾提前遵行人工智慧法

在歐盟人工智慧法分階段落實前，歐盟執委會邀請相關業者簽署協約，承諾加速準備、提前遵照此法。執委會今宣布獲逾百家企業簽署，...

印尼正式遞交申請函加入CPTPP 盼擴大出口巿場吸引投資

印尼國營通訊社安塔拉（Antara）報導，經濟統籌部長艾朗嘉宣布，為擴大出口巿場，印尼已經正式申請加入「跨太平洋夥伴全面...

人行再放水滬港台股續漲 但其餘亞股買氣後繼無力開高走低

大陸中央銀行繼昨天宣布一系列振興經濟措施，今天又調降1項利率，激勵上海和香港股市收盤續漲。但亞洲其他股市大多買氣後繼無力...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。