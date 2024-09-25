印尼正式遞交申請函加入CPTPP 盼擴大出口巿場吸引投資
印尼國營通訊社安塔拉（Antara）報導，經濟統籌部長艾朗嘉宣布，為擴大出口巿場，印尼已經正式申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）。
路透社報導，據艾朗嘉（Airlangga Hartarto）指出，印尼已經正式向CPTPP協定存放國紐西蘭遞交申請函。
艾朗嘉說：「為了從結構上改革我們經濟、為印尼經濟打開巿場准入，我們作出這項決定。」
這個自由貿易協定已有12個成員，雅加達於5月宣布有意加入，盼藉由擴大巿場准入來吸引投資。
CPTPP成員包括澳洲、汶萊、加拿大、智利、日本、馬來西亞、墨西哥、紐西蘭、秘魯、新加坡、英國和越南。
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